Ahogy az Origo is beszámolt róla, a hétvégén ismét összeül az ukrán és amerikai küldöttség, hogy áttekintsék, milyen feltételek mellett lehetséges egy Putyin–Zelenszkij béketárgyalási forduló megtartása. Földi László titkosszolgálati szakértőt kérdeztük az orosz–ukrán tárgyalásokról és az ukrajnai neonáci szervezetek növekvő befolyásáról. Az elemző szerint a jövő kilátásai nem ígéretesek.

Zelenszkij csak egy báb, aki nem köthet békét

Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A szakértő elmondta, hogy 12 éve tudni lehet, hogy főleg azokon a területeken, amelyet az oroszok elfoglaltak már, a náci, Azov csapatok gyilkolták meg az orosz nemzetiségűeket. Korábban a Magyar Nemzeten írt arról, hogy az ukrán 3. rohamdandárban a katonák továbbra is neonáci szimbólumokat viselnek. Az egység a hírhedt Azov ezred utóda.

A saját szimbólumaikkal, a tetoválással, mindennel együtt egyértelművé teszik azt, hogy ők igen, annak a bizonyos valamikori létező rendszernek az utódainak tekintik magukat.

– magyarázta. Ezután kitért rá, hogy ezt mindenki tudta eddig is és fontos megvizsgálni, miért pont most jön elő egy ilyen probléma.

Szerintem ez egy elterelés, Zelenszkijék nem akarnak semmiféle békemegállapodást, nem akarják rendezni a kérdéseket, pontosan azért, mert azzal az ő hatalma véget érne.

Az elemző szerint az ukrán elnök egy bábfigura, mégpedig annak az erőtérnek a bábja, akinek az érdeke a világ különböző pontjain gerjeszteni a feszültséget, a konfliktusokat, vagy akár háborút is.

Ez egy nagyon jó üzlet a hadiparnak, a gyógyszeriparnak, aztán az újjáépítési iparnak is.

– emelte ki. Kitért rá, hogy vannak olyan nagy cégmonstrumok a világban, mint például a BlackRock, akiknek ezekben az üzletágban vannak érdekeltségeik, nekik egy háború az tulajdonképpen főnyeremény, és nem érdeklik a különböző nemzeti értékek, politikai értékek, narratívák.

Ez egy nagyon nagy üzlet

– tette hozzá. Azzal folytatta, hogy Zelenszkij mögött a londoni pénzvilág van, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a harcok folytatódjanak. Emlékeztetett, hogy anno az angol miniszterelnök volt, aki nem engedte azt, hogy az aláírt Minszki szerződést az ukránok betartsák, aki a szakértő szerint el akarta érni, hogy háború induljon és ennek a folytatását látjuk jelenleg is.