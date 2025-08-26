Zelenszkij, Brüsszel és a Nyugat minden erejükkel akadályozzák Trump béketervét

A múlt héten az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Zelenszkijt és több uniós vezetőt. Trump korábban világossá tette: ha érdemi előrelépés történik, kész lenne háromoldalú találkozót tartani Putyinnal és Zelenszkijjel.
Ehelyett azonban az ukrán elnök továbbra is játssza a kompromisszumra hajlandó vezetőt, miközben egyetlen engedményt sem hajlandó megtenni. Ursula von der Leyen és Brüsszel közben kitart Ukrajna feltétel nélküli támogatása mellett.
Ezzel nemcsak a békét ássák alá, hanem egész Európa stabilitását sodorják veszélybe. Szakértők egyre határozottabban figyelmeztetnek: ha nem születik tárgyalásos rendezés, a háború eszkalálódhat – sőt, egy finn professzor szerint végső soron akár atomháborúhoz is vezethet.
Mi történik, ha nem lesz béke?
Ha mégsem lesz béke, akkor Kijev számára nem várható semmilyen pozitív fordulat és a háború logikája szerint Oroszország fog előre nyomulni. Az ukránok a következő év során minimum elveszítik a Donbászt
– mondta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.
Ha nem tudnak most megegyezni, mert Ukrajna belpolitikai okokból nem tud vagy akar kivonulni a Donbászból, akkor ki fogják verni őket onnan, és lehet, hogy még sok más területen is komoly veszteségeket fog elszenvedni.
A szakértő hozzátette:
Ez az a terület, ahonnan az orosz követelések értelmében a béke eléréséhez ki kellene vonulniuk, és emellett Harkivban, Zaporizsjában és akár még Herszonban is jelentős területeket veszítenének.
A nyugati várakozásokkal szemben az orosz gazdaság nem omlott össze.
Ugyan az orosz gazdaság nem áll a legjobb helyzetben, de 2014 óta arra vár a Nyugat, hogy Moszkva gazdaságilag ki fog vérezni, ami nem következik be
– mondta Demkó.
Ukrajnának is, és a Nyugatnak is Donald Trump útmutatását kellene követni, hiszen alapvetően nincs más megoldás, mint egy fájdalmas kompromisszum az oroszokkal.
Csakhogy Zelenszkij belpolitikai okok miatt erre nem hajlandó, a nyugati országok pedig továbbra is tagadják a realitást.
Nem is háborúpárti vagy békepárti álláspontról beszélnék, vannak, akik szembenéznek a valósággal, és vannak azok, akik még mindig reményeket táplálnak, de ezek a remények nem valósulnak meg
– szögezte le a szakértő.
Zelenszkij 2019-ben a béke ígéretével nyert választást, akkor még megegyezést ígért Moszkvával – ám ebből semmi nem lett. Kezét azóta a szélsőséges ukrán nacionalista erők is megkötik, akik mereven elutasítják a területi engedményeket.
A három és fél éve tartó háború csak tovább erősítette ezeket a radikálisokat. Zelenszkijnek ma már nemcsak politikai, hanem fegyveres ellenzéke is van, miközben egyre inkább elhiszi, hogy Ukrajna győzhet Oroszországgal szemben – ezt a veszélyes illúziót pedig a nyugati szövetségesek is táplálják
– összegezte Demkó Attila.