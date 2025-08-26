Zelenszkij, Brüsszel és a Nyugat minden erejükkel akadályozzák Trump béketervét

A múlt héten az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Zelenszkijt és több uniós vezetőt. Trump korábban világossá tette: ha érdemi előrelépés történik, kész lenne háromoldalú találkozót tartani Putyinnal és Zelenszkijjel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Donald Trump amerikai elnök, Alexander Stubb finn elnök és Friedrich Merz német kancellár hallgatják Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének beszédét a Fehér Ház keleti termében tartott washingtoni találkozón, 2025. augusztus 18-án

Ehelyett azonban az ukrán elnök továbbra is játssza a kompromisszumra hajlandó vezetőt, miközben egyetlen engedményt sem hajlandó megtenni. Ursula von der Leyen és Brüsszel közben kitart Ukrajna feltétel nélküli támogatása mellett.

Ezzel nemcsak a békét ássák alá, hanem egész Európa stabilitását sodorják veszélybe. Szakértők egyre határozottabban figyelmeztetnek: ha nem születik tárgyalásos rendezés, a háború eszkalálódhat – sőt, egy finn professzor szerint végső soron akár atomháborúhoz is vezethet.

Az ukránok minimum elveszítik a Donbászt

Mi történik, ha nem lesz béke?

Ha mégsem lesz béke, akkor Kijev számára nem várható semmilyen pozitív fordulat és a háború logikája szerint Oroszország fog előre nyomulni. Az ukránok a következő év során minimum elveszítik a Donbászt

– mondta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.

Ha nem tudnak most megegyezni, mert Ukrajna belpolitikai okokból nem tud vagy akar kivonulni a Donbászból, akkor ki fogják verni őket onnan, és lehet, hogy még sok más területen is komoly veszteségeket fog elszenvedni.

A szakértő hozzátette:

Ez az a terület, ahonnan az orosz követelések értelmében a béke eléréséhez ki kellene vonulniuk, és emellett Harkivban, Zaporizsjában és akár még Herszonban is jelentős területeket veszítenének.

Trump béketervét kellene követni

A nyugati várakozásokkal szemben az orosz gazdaság nem omlott össze.

Ugyan az orosz gazdaság nem áll a legjobb helyzetben, de 2014 óta arra vár a Nyugat, hogy Moszkva gazdaságilag ki fog vérezni, ami nem következik be

– mondta Demkó.

Ukrajnának is, és a Nyugatnak is Donald Trump útmutatását kellene követni, hiszen alapvetően nincs más megoldás, mint egy fájdalmas kompromisszum az oroszokkal.

Csakhogy Zelenszkij belpolitikai okok miatt erre nem hajlandó, a nyugati országok pedig továbbra is tagadják a realitást.

Nem is háborúpárti vagy békepárti álláspontról beszélnék, vannak, akik szembenéznek a valósággal, és vannak azok, akik még mindig reményeket táplálnak, de ezek a remények nem valósulnak meg

– szögezte le a szakértő.