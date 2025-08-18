Hírlevél

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Oroszország

Súlyos terrortámadás? Zelenszkij elkeseredett kísérletet tett a béke meghiúsítására

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint meghiúsították az ukrán titkosszolgálatok újabb kísérletét a Krími híd felrobbantására. Az orosz hatóságok azt állítják, hogy a merénylethez nagy erejű robbanószerkezetet használtak volna, amelyet a hídon helyeztek volna el.
Az FSZB tájékoztatása szerint Zelenszkij és az ukrán szolgálatok terve „súlyos terrortámadás” lett volna, amely jelentős károkat okozott volna a 2018-ban átadott hídnak, amely Oroszország számára stratégiai fontosságú összeköttetést jelent a félsziget és az orosz szárazföld között.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

A hivatalos közleményben hangsúlyozták: a robbantási kísérletet sikerült időben megakadályozni, és több gyanúsítottat is őrizetbe vettek. Az orosz hatóságok nyomozást indítottak az ügyben.

A Krími híd eddig is többször volt célpontja támadásoknak. 2022-ben és 2023-ban is robbanások rongálták meg az átkelőt, amelyet Moszkva kiemelten védett objektumként tart számon. Az ukrán vezetés nyíltan többször kijelentette, hogy a híd katonai célpontnak számít, mivel Oroszország ezen keresztül szállít utánpótlást a megszállt területekre.

