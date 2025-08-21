Hírlevél

Rendkívüli

Magyarországra utazhat az amerikai elnök? Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

TCK

Egy munkába tartó férfit akartak elhurcolni Zelenszkij emberrablói – videó

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Poltavai területen a toborzóközpont (TCK) emberei megpróbáltak elvinni egy férfit az utcáról, aki munkába tartott. Szemtanúk elmondása szerint a katonai toborzók gázspray-t is használtak, amikor az arra járó emberek közbeléptek. Zelenszkij emberei visznek a frontra, akit érnek.
Az ukrán hadseregnek két súlyos problémával kell szembenéznie: egyrészt a lakosság erőszakos kényszersorozás miatti ellenállásával, másrészt azzal, hogy sokan elmenekülnek a kötelező katonai szolgálat elől. Bár a hadköteleseket Ukrajnában a frontvonalra szánják, sokan inkább a szökés mellett döntenek, mivel a rosszul képzett ukrán katonák túlélési esélyei alacsonyak a frontvonalon. Korábban arról is írtunk, hogy az osztrák sajtó szerint Magyarországon rendezhetik a Putyin–Zelenszkij-csúcsot.

Fotó: AFP

Horishni Plavniban az ukrajnai toborzóközpont emberei megpróbáltak elvinni egy munkába tartó férfit. Szemtanúk elmondása szerint a helyszínen gázspray-t is bevetettek. A járókelők közbeléptek, és sikerült kiszabadítaniuk a férfit. Az eset nagy visszhangot keltett a városban.

A Magyar Nemzet arról is írt, hogy orosz hekkerek feltörték az ukrán honvédség adatbázisát és valami nem stimmel a számokkal, amikről Zelenszkij beszél. 

 

