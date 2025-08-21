Az ukrán hadseregnek két súlyos problémával kell szembenéznie: egyrészt a lakosság erőszakos kényszersorozás miatti ellenállásával, másrészt azzal, hogy sokan elmenekülnek a kötelező katonai szolgálat elől. Bár a hadköteleseket Ukrajnában a frontvonalra szánják, sokan inkább a szökés mellett döntenek, mivel a rosszul képzett ukrán katonák túlélési esélyei alacsonyak a frontvonalon. Korábban arról is írtunk, hogy az osztrák sajtó szerint Magyarországon rendezhetik a Putyin–Zelenszkij-csúcsot.

Zelenszkij emberrablói akcióban

Horishni Plavniban az ukrajnai toborzóközpont emberei megpróbáltak elvinni egy munkába tartó férfit. Szemtanúk elmondása szerint a helyszínen gázspray-t is bevetettek. A járókelők közbeléptek, és sikerült kiszabadítaniuk a férfit. Az eset nagy visszhangot keltett a városban.

A Magyar Nemzet arról is írt, hogy orosz hekkerek feltörték az ukrán honvédség adatbázisát és valami nem stimmel a számokkal, amikről Zelenszkij beszél.