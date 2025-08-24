Hírlevél

Rendkívüli

Egy hónapra bezár a Keleti – mutatjuk, mi várható!

Odessza

Zelenszkij emberrablói ellepték Odesszát, ártanak, ahol lehet – videó

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az ukrán hadsereg súlyos utánpótlási gondokkal szembesül, ami egyre több kényszersorozási akcióhoz vezet. Odesszában Zelenszkij emberei kisbuszokkal jelentek meg, hogy egy parkolóőrnek személyesen adják át a behívóját.
Odesszaorosz-ukrán háborúTCKkényszersorozás

Az ukrán hadsereg súlyos utánpótlási gondokkal küzd. A kényszersorozás miatt erősödik a lakosság ellenállása, másrészről számos hadköteles igyekszik elkerülni a katonai szolgálatot, sokan szökéssel. A rosszul kiképzett katonák túlélési esélyei rendkívül csekélyek, ezzel magyarázható a magas dezertálási ráta Zelenszkij hadseregében.

Zelenszkij emberrablói ellepték Odesszát
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij emberei Odesszában akcióztak

Odesszában különös eset zajlott le: két kisbusz jelent meg egy parkolóban, hogy a toborzóközpont munkatársai „értesítsék” az ott dolgozó parkolóőrt. Az incidens a városban zajló besorozási akciók újabb példája.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a kényszersorozás miatt kialakult dulakodás során egy toborzó gépfegyvert rántott, amikor civilek megpróbálták kiszabadítani az elhurcolni szánt férfit.

 

Orosz-ukrán háború
