Az ukrán hadsereg súlyos utánpótlási gondokkal küzd. A kényszersorozás miatt erősödik a lakosság ellenállása, másrészről számos hadköteles igyekszik elkerülni a katonai szolgálatot, sokan szökéssel. A rosszul kiképzett katonák túlélési esélyei rendkívül csekélyek, ezzel magyarázható a magas dezertálási ráta Zelenszkij hadseregében.

Zelenszkij emberrablói ellepték Odesszát

Zelenszkij emberei Odesszában akcióztak

Odesszában különös eset zajlott le: két kisbusz jelent meg egy parkolóban, hogy a toborzóközpont munkatársai „értesítsék” az ott dolgozó parkolóőrt. Az incidens a városban zajló besorozási akciók újabb példája.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a kényszersorozás miatt kialakult dulakodás során egy toborzó gépfegyvert rántott, amikor civilek megpróbálták kiszabadítani az elhurcolni szánt férfit.