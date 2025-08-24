Hírlevél

Rendkívüli

Újabb baleset az M7-esen: tömegkarambol Siófoknál

Az ukrán elnök arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot – írta közösségi oldalán a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket emlegetve üzent durva stílusban Magyarországnak.
Az ukrán államfő burkoltan megzsarolta Magyarországot, arra célozva, hogy csak akkor nem fogják támadni a Barátság kőolajvezetéket, ha hazánk álláspontja megváltozik Ukrajna EU-csatlakozásáról. Volodimir Zelenszkij erről az ukrán függetlenség ünnepén tartott sajtótájékoztatóján beszélt. 

Volodimir Zelenszkij arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot – jelentette ki Szijjártó Péter
Volodimir Zelenszkij arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot – jelentette ki Szijjártó Péter
Fotó: AFP

A sajtótájékoztatón Zelenszkijtől azt kérdezték az újságírók, hogy mennyivel növeli Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit a magyar vétó feloldására, ha Kijev tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket. Zelenszkij a válaszát jól láthatóan, kétértelmű utalással fogalmazta meg:

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ.

Erre reagálva Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg egy nyilatkozatot. 

Mint írta: 

Volodimir Zelenszkij arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot.

A külügyminiszter kiemelte:

Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. 

Mint írta: „Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is.” Szijjártó Péter emlékeztetett:

Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők.

Azt is hozzátette, „szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen”, és kiemelte:

Felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával.

 

 

