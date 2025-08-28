Zelenszkij gyerekek halálát használja arra, hogy Magyarországnak üzenjen

Épp most Kijevben a mentőcsapatok egy hétköznapi lakóépület romjait takarítják el egy orosz csapás után. Így kezdte bejegyzését Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök megerősítette, hogy a támadásban legalább nyolcan vesztették életüket, köztük egy gyermek is. Az ő tragédiájukat használta fel a kijevi vezető, hogy Magyarországnak üzenjen.

Az ukrán légvédelem orosz drónokra lő 2025. augusztus 28-án. Zelenszkij Magyarországnak üzent a támadás után (Fotó: AFP)

Részvétem minden családnak és szeretteiknek

– írta.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Zelenszkij a gyermekek halálát használja fel céljai eléréséhez

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ez a támadás egyértelmű válasz azoknak, akik tűzszünetet és diplomáciai megoldást sürgettek.

Oroszország a ballisztikát választja a tárgyalóasztal helyett. A gyilkolás folytatását választja a háború befejezése helyett

– fogalmazott az ukrán elnök.

‼️🇷🇺💥 New footage of the aftermath of the strike on enemy targets in Kyiv and the region



▪️Local sources are publishing videos of the destruction after the night combined strike on enemy targets in the capital of Ukraine and its surroundings.

▪️A map of the air attack on… pic.twitter.com/VZRj93ObhN — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 28, 2025

Az ukrán vezető több országtól is reakciót vár, köztük Kínától és Magyarországtól.

Elvárjuk Kína reakcióját a történtekre

– írta, hozzátéve:

Elvárjuk Magyarország reakcióját. A gyermekek halálának sokkal nagyobb érzelmeket kellene kiváltania, mint bármi másnak.

Zelenszkij sürgette a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Oroszország ellen:

Ideje új, kemény szankcióknak Oroszország ellen mindenért, amit tesz. Oroszországnak felelősséget kell vállalnia minden csapásért, a háború minden napjáért.

Az ukrán elnök Magyarországot támadja, pedig Hazánk a háború kezdete óta a békét, s a tárgyalásos megoldást sürgeti. Orbán Viktor miniszterelnök a minap a munkácsi támadás után úgy fogalmazott: