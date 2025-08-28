Hírlevél

Rendkívüli

Világszenzáció a Mazdától: itt a benzines motor, amely nem szennyez

Oroszország

Zelenszkij gyerekek halálát használja arra, hogy Magyarországnak üzenjen

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Az ukrán elnök erőteljes szavakkal reagált a Kijev ellen intézett legújabb orosz rakétatámadásra, amely lakóépületeket ért és civil áldozatokat követelt. Az elnök X-en közzétett bejegyzésében részletezte a támadás következményeit és nemzetközi reakciókat sürgetett. Magyarországnak és Kínának üzent. Ártatlan gyerekek sorsát használta fel arra Zelenszkij, hogy Magyarországot támadja. Úgy látszik Brüsszel kedvenc politikusának semmi sem szent.
OroszországOrbán ViktorZelenszkijgyermekháborúMagyarország

Épp most Kijevben a mentőcsapatok egy hétköznapi lakóépület romjait takarítják el egy orosz csapás után. Így kezdte bejegyzését Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök megerősítette, hogy a támadásban legalább nyolcan vesztették életüket, köztük egy gyermek is. Az ő tragédiájukat használta fel a kijevi vezető, hogy Magyarországnak üzenjen.

Az ukrán légvédelem orosz drónokra lő 2025. augusztus 28-án. Zelenszkij Magyarországnak üzent a támadás után (Fotó: AFP)
Részvétem minden családnak és szeretteiknek

– írta.

Zelenszkij a gyermekek halálát használja fel céljai eléréséhez

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ez a támadás egyértelmű válasz azoknak, akik tűzszünetet és diplomáciai megoldást sürgettek. 

Oroszország a ballisztikát választja a tárgyalóasztal helyett. A gyilkolás folytatását választja a háború befejezése helyett

– fogalmazott az ukrán elnök.

Az ukrán vezető több országtól is reakciót vár, köztük Kínától és Magyarországtól. 

Elvárjuk Kína reakcióját a történtekre

 – írta, hozzátéve: 

Elvárjuk Magyarország reakcióját. A gyermekek halálának sokkal nagyobb érzelmeket kellene kiváltania, mint bármi másnak.

Zelenszkij sürgette a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Oroszország ellen: 

Ideje új, kemény szankcióknak Oroszország ellen mindenért, amit tesz. Oroszországnak felelősséget kell vállalnia minden csapásért, a háború minden napjáért.

Az ukrán elnök Magyarországot támadja, pedig Hazánk a háború kezdete óta a békét, s a tárgyalásos megoldást sürgeti. Orbán Viktor miniszterelnök a minap a munkácsi támadás után úgy fogalmazott:

A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!

 

 

