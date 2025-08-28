Zelenszkij gyerekek halálát használja arra, hogy Magyarországnak üzenjen

Épp most Kijevben a mentőcsapatok egy hétköznapi lakóépület romjait takarítják el egy orosz csapás után. Így kezdte bejegyzését Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök megerősítette, hogy a támadásban legalább nyolcan vesztették életüket, köztük egy gyermek is. Az ő tragédiájukat használta fel a kijevi vezető, hogy Magyarországnak üzenjen.
Részvétem minden családnak és szeretteiknek
– írta.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ez a támadás egyértelmű válasz azoknak, akik tűzszünetet és diplomáciai megoldást sürgettek.
Oroszország a ballisztikát választja a tárgyalóasztal helyett. A gyilkolás folytatását választja a háború befejezése helyett
– fogalmazott az ukrán elnök.
Az ukrán vezető több országtól is reakciót vár, köztük Kínától és Magyarországtól.
Elvárjuk Kína reakcióját a történtekre
– írta, hozzátéve:
Elvárjuk Magyarország reakcióját. A gyermekek halálának sokkal nagyobb érzelmeket kellene kiváltania, mint bármi másnak.
Zelenszkij sürgette a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Oroszország ellen:
Ideje új, kemény szankcióknak Oroszország ellen mindenért, amit tesz. Oroszországnak felelősséget kell vállalnia minden csapásért, a háború minden napjáért.
Az ukrán elnök Magyarországot támadja, pedig Hazánk a háború kezdete óta a békét, s a tárgyalásos megoldást sürgeti. Orbán Viktor miniszterelnök a minap a munkácsi támadás után úgy fogalmazott:
A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!