Alaszkában ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A felek egy, a háború lezárását célzó megállapodáson dolgoznak, amely akár az orosz ellenőrzés alatt álló ukrán területek elismerését is magában foglalhatná – ez pedig komolyan megingathatná Volodimir Zelenszkij hatalmát.

Zelenszkij retteghet a Trump-Putyin találkozótól (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Mi várhat Zelenszkijre egy alku esetén?

A Financial Times legutóbbi cikkében számolt be, az ukránok és európai partnereik számára a legkedvezőtlenebb kimenetel az lenne, ha Trump és Putyin egy „területcseréről” szóló megállapodással zárná a tárgyalásokat – ez Ukrajna jelentős területeinek végleges orosz kézre kerülését eredményezné. Putyin célja valószínűleg az, hogy Trumppal olyan egyezséget kössön, amelyet Kijevnek kész tényként kell elfogadnia.

Ez a forgatókönyv Ukrajnát az összeomlás felé vezető útra” sodorná.

Ezenkívül Oroszország jelentős katonai és külpolitikai korlátozásokat akar, beleértve a NATO- és esetleg EU-tagság tilalmát is.

Putin may offer Trump to retain some of the territory he controls in Ukraine in exchange for withdrawing troops from other areas. Trump may try to convince Kyiv and its allies to accept such a plan, but Europe and Ukraine are likely to reject it. This will give Trump a reason to… pic.twitter.com/2eH7TnGrmK — Drunk Cicero (@Drunk_Cicero) August 8, 2025

A háború befejezése tehát kompromisszumokat követelne, amelyek jelentős területi engedményekkel járnának, és egy ilyen egyezség komolyan meggyengítené Zelenszkij hatalmát.

Putyin komoly feltételeket szabott

Putyin korábban háború rendezéséhez korábban olyan feltételeket is szabott, mint Ukrajna fegyverkezésének leállítása, és a nyugati katonai segélyek felfüggesztése. Ezenkívül Oroszország célja a teljes keleti Donbasz, valamint a 2014-ben annektált Krím félsziget megszerzése.

Zelenszkijnek számolnia kell azzal, hogy egy olyan egyezség elé állítják, amelynek feltétele Ukrajna területi veszteségeinek elfogadása.

Zelenszkij azonban határozottan kijelentette, az ukránok nem adják oda a földjüket megszállóknak.

Nyílt titok, hogy Zelenszkij inkább a háború folytatásában érdekelt. Zelenszkij a háborús különleges jogköröket arra is használta, hogy eltávolítsa politikai riválisait – száműzéssel, letartóztatással vagy megfigyeléssel. Bezáratta a független sajtóorgánumokat, „orosz kapcsolatok” címén vállalkozásokat vett állami tulajdonba, és mára az ukrán korrupcióellenes intézményrendszert is jelentősen meggyengítette.