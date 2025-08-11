Alaszkában ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A felek egy, a háború lezárását célzó megállapodáson dolgoznak, amely akár az orosz ellenőrzés alatt álló ukrán területek elismerését is magában foglalhatná – ez pedig komolyan megingathatná Volodimir Zelenszkij hatalmát.
A Financial Times legutóbbi cikkében számolt be, az ukránok és európai partnereik számára a legkedvezőtlenebb kimenetel az lenne, ha Trump és Putyin egy „területcseréről” szóló megállapodással zárná a tárgyalásokat – ez Ukrajna jelentős területeinek végleges orosz kézre kerülését eredményezné. Putyin célja valószínűleg az, hogy Trumppal olyan egyezséget kössön, amelyet Kijevnek kész tényként kell elfogadnia.
Ez a forgatókönyv Ukrajnát az összeomlás felé vezető útra” sodorná.
Ezenkívül Oroszország jelentős katonai és külpolitikai korlátozásokat akar, beleértve a NATO- és esetleg EU-tagság tilalmát is.
A háború befejezése tehát kompromisszumokat követelne, amelyek jelentős területi engedményekkel járnának, és egy ilyen egyezség komolyan meggyengítené Zelenszkij hatalmát.
Putyin korábban háború rendezéséhez korábban olyan feltételeket is szabott, mint Ukrajna fegyverkezésének leállítása, és a nyugati katonai segélyek felfüggesztése. Ezenkívül Oroszország célja a teljes keleti Donbasz, valamint a 2014-ben annektált Krím félsziget megszerzése.
Zelenszkijnek számolnia kell azzal, hogy egy olyan egyezség elé állítják, amelynek feltétele Ukrajna területi veszteségeinek elfogadása.
Zelenszkij azonban határozottan kijelentette, az ukránok nem adják oda a földjüket megszállóknak.
Nyílt titok, hogy Zelenszkij inkább a háború folytatásában érdekelt. Zelenszkij a háborús különleges jogköröket arra is használta, hogy eltávolítsa politikai riválisait – száműzéssel, letartóztatással vagy megfigyeléssel. Bezáratta a független sajtóorgánumokat, „orosz kapcsolatok” címén vállalkozásokat vett állami tulajdonba, és mára az ukrán korrupcióellenes intézményrendszert is jelentősen meggyengítette.
A kormány a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) és más szervek megszüntetését néhány nap alatt keresztülvitte a parlamentben. Mindez jól mutatja, hogy a háború fenntartása eszközt ad az elnök kezébe politikai ellenfelei visszaszorítására és hatalma megszilárdítására.
Továbbá ismert, Zelenszkij mandátuma 2024 májusában lejárt, ám a hadiállapotra hivatkozva hivatalában maradt. Ez idő alatt sem nemzeti egységkormányt nem alakított, sem új választásokat nem írt ki, ami egyre erősebb bírálatokat vált ki belföldön és külföldön egyaránt. Mindez világossá teszi, hogy Zelenszkij foggal-körömmel ragaszkodik hatalmához, és amint látható, ennek érdekében a háború folytatását is kész vállalni.
Korábban arról is beszámoltunk, egyre több jel mutat arra is, hogy a nyugati országok új vezetőt keresnek Ukrajnának. Az osztrák diplomácia egykori vezetője szerint Volodimir Zelenszkij sorsa már eldőlhetett, így akár már a nyár végén távozhat hivatalából. A hírek szerint a lehetséges utód személyéről továbbra is zajlanak a háttértárgyalások. Az USA és az Egyesült Királyság szerint Zelenszkij már nem a megoldást jelenti.