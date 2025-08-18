Az ukrán elnök illegitim hatalma könnyen visszaüthet

Az alaszkai csúcstalálkozó mindenképp fordulópontot jelentett az orosz-ukrán háborúban, hiszen ha kézzel fogható eredményt nem is sikerült elérni, megnyílt az út egy esetleges béketárgyalás felé. Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azonban akadhat ezzel problémája több okból is.

Zelenszkij saját magának állított csapdát

Fotó: BEN STANSALL / POOL

Az első és talán legfontosabb probléma, hogy Zelenszkij elnöki hatalma illegitim.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az ukrán elnököt öt évre választották meg, azonban ez az intervallum 2024. májusában lejárt. Zelenszkij azonban nem engedte el a hatalmat, hiszen Oroszország 2022-es támadása óta rendkívüli hadiállapot van érvényben, amelyet folyamatosan meghosszabbítanak. Emiatt nem lehet választásokat tartani Ukrajnában így amíg a konfliktus tart, Zelenszkij elnöksége is tart.

Zelenszkijnek nincs joga aláírni

Az elnök „törvényen kívülisége” azonban komoly kockázatot hordoz egy tárgyalás esetén. A háborúpárti Európa elfogadja elnöknek Zelenszkijt.

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azonban nem kötelessége ugyan ezt tenni.

Egy békeszerződést pedig csak és kizárólag egy, a másik fél által is legitimnek elfogadott vezető írhat csak alá. A nagyobb kérdés azonban, hogy kinek van joga ilyen helyzetben aláírni, hiszen Zelenszkij elnökségével a kormányzat törvényességét sem kell elismernie Oroszországnak.

Megszűnt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitása, a kérdés az, hogy kivel kell tárgyalásokat folytatni Ukrajnában

– jelentette ki korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök, hozzátéve:

Természetesen tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a hivatalban lévő államfő legitimitása megszűnt.

Az orosz elnök korábban arra is rámutatott, hogy amennyiben Ukrajna tárgyalásokat akar kezdeni, akkor a vezetésének hatályon kívül kellene helyeznie az azokat tiltó rendeletet.

A 22-es csapdája

Ezek mellett azonban van egy másik akadály is. Ez pedig az az ukrán törvénymódosítás, amelyet nem sokkal a háború kitörését követően fogadtak el.

Ennek értelmében ugyanis Zelenszkij nem is tárgyalhatna Putyinnal, hiszen az ukrán alkotmányba ez bele lett foglalva.

Putyin tehát nem csak nem köteles elfogadni törvényesnek az ukrán vezetést, de még Zelenszkij is aknákat rakott a béke útjába, amit ráadásul nem is tud kikerülni. Ha legitim kormány írhat csak alá egy békeszerződést, úgy választást kell tartani, amit a hadiállapot miatt nem lehet. Ahhoz pedig hogy béke legyen, mindenképpen tárgyalni kellene amit pedig nem tehet meg Zelenszkij az alkotmány szerint.