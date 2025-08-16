Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Zelenszkij

Így néz ki a jogállam Zelenszkij országában – videó

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kijevi rendőrök gázspray-t vetettek be nők ellen egy kijevi letartóztatás során. A videók tanulsága szerint a hatóság emberei egy férfivel szemben jártak el, amikor a nők a védelmükbe vették őt. Az események heves reakciókat váltottak ki a közösségi médiában Zelenszkij jogállama kapcsán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZelenszkijjogállamgázsprayUkrajna

A kijevi utcákon feszült jelenet zajlott le, amikor a rendőrök megpróbáltak elvinni egy férfit. A járókelők közbeléptek és igyekeztek megakadályozni a rendőri intézkedést. Az incidens során az egyik rendőr gázspray-t használt a nőkkel szemben. Az események heves reakciókat váltottak ki a helyszínen, és a közösségi médiában is felháborodást okozott. Így néz ki a jogállam Zelenszkij országában?

Zelenszkij és katonai tisztviselők
Zelenszkij és katonai tisztviselők
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Korábban arról is beszámoltunk, hogy kiderült, mi lesz Ukrajna sorsa, ha Zelenszkij engedi a választások megtartását.

Így néz ki a jogállam Zelenszkij Ukrajnájában:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!