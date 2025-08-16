A kijevi utcákon feszült jelenet zajlott le, amikor a rendőrök megpróbáltak elvinni egy férfit. A járókelők közbeléptek és igyekeztek megakadályozni a rendőri intézkedést. Az incidens során az egyik rendőr gázspray-t használt a nőkkel szemben. Az események heves reakciókat váltottak ki a helyszínen, és a közösségi médiában is felháborodást okozott. Így néz ki a jogállam Zelenszkij országában?

Zelenszkij és katonai tisztviselők

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Korábban arról is beszámoltunk, hogy kiderült, mi lesz Ukrajna sorsa, ha Zelenszkij engedi a választások megtartását.

