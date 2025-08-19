Medvegyev: Zelenszkij a kijevi bohóc

A hétfői, washingtoni megbeszélésre azt követően került sor, hogy Trump előző pénteken történelmi csúcstalálkozót tartott Vlagyimir Putyinnal az alaszkai Anchorage-ban. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök kedden kigúnyolta az európai vezetőket és azzal vádolta őket, hogy nem tudták „túljátszani” Donald Trump amerikai elnököt a Fehér Házban. A hétfői, washingtoni találkozón részt vett Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Alexander Stubb finn elnök. Jelen volt még Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is – számolt be róla a Fox News. Zelenszkijt és az európai vezetőket se kímélte Medvegyev.

Zelenszkij és Trump a washingtoni egyeztetésen

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az oroszellenes háborús uszító „Hajlandók Koalíciója” nem tudta túljátszani Trumpot a saját terepén

– írta Medvegyev az X-en. Ami most Medvegyev szerint a fő kérdés, hogy „milyen nótát” fog játszani Zelenszkij – akit gúnyosan „kijevi bohócnak” nevezett –

az otthoni garanciákról és területekről, miután ismét felölti zöld katonai egyenruháját.

Trump összehozza Zelenszkijt és Putyint

A Truth Social platformon Trump azt írta, hogy felhívta orosz kollégáját, hogy „előkészítsék a találkozó megszervezését” Zelenszkijjel. Ezt követné majd egy háromoldalú találkozó a két háborús fél és az Egyesült Államok részvételével. A republikánus elnök emellett megerősítette, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja azokat az európai biztonsági garanciákat, amelyek célja, hogy megakadályozzák Moszkvát Ukrajna újbóli megtámadásában, miután a háború véget ért.

Korábban arról is írtunk, hogy világbotrányt csinált, majd összevissza beszélt zagyvaságokat a finn elnök.

