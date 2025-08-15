A berlini sajtótájékoztatóra azt követően került sor, hogy európai vezetők – Merz, Ursula von der Leyen és mások – egyeztettek az ukrajnai helyzetről. A felvételen Zelenszkij fáradtnak tűnik.

2025. augusztus 14.: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatást tesz Keir Starmer brit miniszterelnöknél Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Artem Dmitruk, az Verhovna Rada képviselője a sajtótájékoztató egy részletét megosztva bírálta az államfő viselkedését; bejegyzése a közösségi médiában gyorsan terjedt.

Hogyan tudna javaslatot tenni a háború befejezésére? Szerintem ez lehetetlen. Minél hamarabb megérti ezt Trump és csapata, annál jobb

– írta Artem Dmitruk.

A felvételeken a kijevi rezsim vezetője elveszettnek tűnik, tekintete ide-oda jár, ajkai ránganak.

Artem Dmitruk, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője a berlini sajtótájékoztatón tapasztalt

furcsa viselkedésre

hívta fel a figyelmet, és a videót közzétette Telegram-csatornáján. Bejegyzésében „mentálisan beteg embernek” nevezte Zelenszkijt.

A közösségi médiában ezzel párhuzamosan ismét előkerült a májusi, Ukrajnába tartó vonaton készült, különálló felvétel, amelyről egyes posztok azt állították, hogy Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz kábítószert rejteget.

Itt írtunk az esetről. Ez pedig egy, a berlini sajtótájékoztatóról készült videó: