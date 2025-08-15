Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után – videó

Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Volodimir Zelenszkij Friedrich Merz német kancellárral tartott berlini sajtótájékoztatójának részletei vitát váltottak ki az ukrán belpolitikában: Artem Dmitruk parlamenti képviselő a közösségi médiában megosztott videó alapján bírálta az ukrán elnök viselkedését. Mint írtuk, tavasszal pedig elterjedt az interneten egy másik felvétel, amelyen Emmanuel Macron francia elnök egy fehér tárgyat rejt el, miközben a brit miniszterelnökkel és a német kancellárral egy vonaton utazott Ukrajnába. A videó rengeteg találgatást váltott ki, miszerint a tárgy egyes vélemények szerint kokain volt. Erről több sajtótermék is beszámolt.
Volodimir ZelenszkijberlinivideósajtótájékoztatóFriedrich Merz

A berlini sajtótájékoztatóra azt követően került sor, hogy európai vezetők – Merz, Ursula von der Leyen és mások – egyeztettek az ukrajnai helyzetről. A felvételen Zelenszkij fáradtnak tűnik.

Zelenszkij
2025. augusztus 14.: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatást tesz Keir Starmer brit miniszterelnöknél Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Artem Dmitruk, az Verhovna Rada képviselője a sajtótájékoztató egy részletét megosztva bírálta az államfő viselkedését; bejegyzése a közösségi médiában gyorsan terjedt.

Hogyan tudna javaslatot tenni a háború befejezésére? Szerintem ez lehetetlen. Minél hamarabb megérti ezt Trump és csapata, annál jobb

 – írta Artem Dmitruk.

A felvételeken a kijevi rezsim vezetője elveszettnek tűnik, tekintete ide-oda jár, ajkai ránganak.

 Artem Dmitruk, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője a berlini sajtótájékoztatón tapasztalt 

furcsa viselkedésre

 hívta fel a figyelmet, és a videót közzétette Telegram-csatornáján. Bejegyzésében „mentálisan beteg embernek” nevezte Zelenszkijt.

A közösségi médiában ezzel párhuzamosan ismét előkerült a májusi, Ukrajnába tartó vonaton készült, különálló felvétel, amelyről egyes posztok azt állították, hogy Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz kábítószert rejteget.

Itt írtunk az esetről. Ez pedig egy, a berlini sajtótájékoztatóról készült videó:

