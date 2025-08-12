Zelenszkij mindent megtesz a béke megakadályozása érdekében

Az ukrán katonai hírszerzés drónjai támadást hajtottak végre egy ritka finomító ellen Oroszország Orenburg régiójában. Ez az üzem az egyetlen Oroszországban, amely héliumot állít elő rakéták számára, jelentették az RBC-Ukraine forrásai. Zelenszkij nagyszabású akciót hajtott végre.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Augusztus 11-én a drónok csapást mértek az orenburgi héliumfinomítóra

– közölte egy névtelen forrás.

A helyi lakosok láthatták a drónokat a levegőben, és robbanássorozatról is beszámoltak a finomító környékén. Helyi idő szerint este 8 óra körül a hatóságok lezárták az M-5 Ural szövetségi autópálya egy szakaszát, ahol a hírszerzés célpontja található.

🛸Reports say GUR struck the Orenburg Helium Plant – the only facility in Russia producing a critical component for missiles, the space industry, and aviation.



It is the sole helium producer in Russia and one of the largest in Europe, with an annual capacity to process around 15… pic.twitter.com/YhMQeqvpk5 — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 12, 2025

Az orenburgi héliumfinomító az egyetlen héliumtermelő vállalat Oroszországban és az egyik legnagyobb Európában

– magyarázta a forrás. A gyár éves kapacitása lehetővé teszi körülbelül 15 milliárd köbméter földgáz feldolgozását.

A hélium széles körben használatos a rakétagyártásban, az űriparban és a repülésben. Kulcsfontosságú összetevő, amely az üzemanyagtartályokban nyomást biztosít, így garantálva a rakétahajtóművek folyamatos üzemanyag-ellátását.

A katonai hírszerzés által megtámadott célpont közvetlenül részt vesz Oroszország Ukrajna elleni agressziójában, és az orosz hadiipari komplexum egyik kulcsfontosságú létesítménye

– hangsúlyozta a forrás.

Zelenszkij pánikban

Ez a támadás jelentős csapást mérhet Oroszország rakétagyártási képességeire, mivel az ország egyetlen héliumtermelő üzemét érte. Az ukrán hírszerzés célzott akciója azt mutatja, hogy Ukrajna képes mélyen az orosz területen csapást mérni stratégiai fontosságú célpontokra.

Mint arról korábban írtunk Zelenszkij kimaradt, Trump és Putyin pénteki találkozójából. Az ukrán elnök dühös és pánikol ez miatt.