Zelenszkij korrupcióval gyanúsított nagykövetet nevezett ki

Zelenszkij újabb fontos lépést tett az ukrán diplomáciában, amikor aláírta a rendeletet Olga Sztefanisina washingtoni nagyköveti kinevezéséről. A politikus Okszana Markarovát váltja, aki hat éven át töltötte be a posztot, több mint három évig a teljes körű háború időszakában.

Heves tiltakozást váltott ki Zelenszkij döntése: Olga Sztefanisina korrupciós botrányok közepette veszi át Ukrajna washingtoni nagykövetségét.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök esti videóüzenetében hangsúlyozta:

Körvonalaztam a kulcsfontosságú feladatokat nagykövetségünk munkájának újraélesztése érdekében.

Mint mondta, a legfontosabb az, hogy maradéktalanul teljesüljenek a Washingtonban elért megállapodások – mindenekelőtt Donald Trump elnökkel kötött megállapodásaink a védelmi szférában.

Zelenszkij nagykövetének korrupciós ügyei

A kinevezés azonban heves felháborodást váltott ki Ukrajnában és külföldön is, hiszen Olga Sztefanisina ellen több vizsgálat folyik. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) már 2019-ben gyanúsítást közölt vele 2,5 millió hrivnya közpénz elsikkasztásának ügyében. A nyomozás szerint az összeg egy olyan céghez került, amelyet strómanok alapítottak, és amelynek címe Herman Haluscsenko, a jelenlegi energiaügyi miniszter lakásához kötődik.

A pénz átutalását Sztefanisina saját aláírásával engedélyezte.

Az ügyek sora itt nem ért véget. 2025-ben sajtóértesülések szerint Sztefanisina volt férje, Mihajlo Sztefanisin üzleti köréhez köthető társaság jutott hozzá az ARMA – az elkobzott vagyonokat kezelő állami ügynökség – által kiadott értékes ingatlanok kezeléséhez, köztük a kijevi Szakszervezetek Házához. Bár a hivatalos papírok szerint a pár elvált, kapcsolatuk a beszámolók szerint továbbra is szoros.

Júniusban a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) újabb büntetőeljárást indított Sztefanisina ellen hivatali visszaélés gyanújával, amely súlyos következményekkel járt. Az előzetes nyomozást a NABU végzi.

Ráadásul az újságírók egy olyan lakást is felfedeztek, amelyet Sztefanisina használ, ám hivatalos vagyonnyilatkozatában nem szerepel, mivel édesanyja nevén van bejegyezve. Ez újabb kérdéseket vetett fel az átláthatóságával kapcsolatban.

A botrányos kinevezést az ellenzők egyenesen „pofonnak” nevezik Donald Trump irányába, akivel Zelenszkij szoros biztonsági együttműködésre törekszik.