Zelenszkij Putyin háza táján söprögetne

„Ma számos telefonhívás és kapcsolatfelvétel történik annak érdekében, hogy valódi előrelépés történjen a béke felé vezető úton, és Ukrajna függetlensége minden körülmények között biztosítva legyen” – írta Facebook-bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Zelenszkij: Oroszországnak kell beleegyeznie a tűzszünetbe (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

Zelenszkij tájékoztatása szerint ma megbeszélést folytat Friedrich Merz német kancellárral is, de kapcsolatban marad francia és olasz kollégáival is. Külön kiemelte, hogy „nemzetbiztonsági tanácsadói szinten is lesznek megbeszélések – utasítást adtam, hogy ez a különleges formátum ma valósuljon meg.”

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy az előző napon közösen egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel és több európai vezetővel, majd külön beszélt a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval és a finn elnökkel, Alexander Stubb-bal is.

A bejegyzésben három prioritást említett:

„A gyilkolásnak véget kell vetni, és Oroszországnak kell beleegyeznie a tűzszünetbe.”

„Egy formátumot kell kialakítani a vezetők számára, hogy egy ilyen találkozó valóban tartós békéhez vezethessen.”

„Hosszú távú biztonság. Ez az Egyesült Államokkal és Európával együtt lehetséges.”

Hangsúlyozta:

Ukrajna soha nem akart háborút, és a lehető legproduktívabban fog a békéért dolgozni.

Azt is hozzátette: „A világnak van befolyása az agresszorra, és vannak eszközei annak ellenőrzésére, hogy betartják-e az ígéreteket.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megismételte, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, "teljesen nyilvánvaló prioritásnak" nevezve egy ilyen találkozót.

Zelenszkij és Trump közötti szerdai megbeszélés után az amerikai elnök pedig úgy vélte, jók az esélyek egy orosz–ukrán találkozóra, a részleteket azonban még ki kell dolgozni. Eredményesnek nevezte továbbá Steve Witkoff amerikai különbmegbízott és Putyin – ugyancsak szerdán zajló – moszkvai tárgyalását is.