Sokkoló jelentést tett közzé az ukrán óvóhelyek állapotáról Dmitro Lubinec ukrán omudsman hivatala – számol be róla a Village ukrán hírportál.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester is kritizálja Zelenszkij rezsimjét (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A hivatalos térképeken jelzett óvóhelyek 12 százaléka (vagyis gyakorlatilag minden nyolcadik) vagy nem létezik, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.

Az ombudsmani hivatal Kijevben végzett átfogó ellenőrzést, amely során mind a tíz kerületben több mint ötven helyszínt vizsgáltak meg. Bár a legtöbb óvóhely megfelelően felszerelt, vagyis rendelkezik világítással, ülőhelyekkel, ivóvízzel és elsősegélynyújtó készletekkel, számos hiányosságra is fény derült:

Az óvóhelyek 27 százaléka nem akadálymentes, ami megnehezíti a mozgáskorlátozottak hozzáférését

24 százalékukban nincs elsősegélynyújtó készlet

23 százalékukban nem biztosítottak ivóvízkészletet

14 százalékuk nem rendelkezik megfelelő útjelzőkkel vagy navigációs segédletekkel

13 százalékukban nincs elegendő ülőhely.

Lubinec ombudsman külön kiemelte, hogy a legaggasztóbb problémát azok az óvóhelyek jelentik, amelyek ugyan szerepelnek a hivatalos térképeken, de valójában nem használhatók rendeltetésszerűen. Az ombudsmani hivatal javaslatot tett ezen objektumok eltávolítására a térképekről, hogy a lakosság ne támaszkodjon „nem létező védelemre”.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Ukrajna szigorította a büntetéseket a nem megfelelően kialakított óvóhelyek és az emberek óvóhelyekre való beengedésének megtagadása esetén. A tulajdonosok és üzemeltetők akár 8500 hrivnya (körülbelül 70 000 forint) pénzbírságra vagy akár börtönbüntetésre is számíthatnak. Emellett a hatóságok arra ösztönzik a magán mélygarázsok tulajdonosait, hogy alakítsák át létesítményeiket óvóhelyekké.

Az óvóhelyek állapota azonban arra is rávilágít, mennyire nem törődik az ország polgáraival a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nevével fémjelzett vezetés.

Míg az emberek egyre jobban szenvednek a három és fél éve húzódó vérontás miatt, és szinte minden család gyászol valakit, Zelenszkij számára létfontosságú, hogy folytatódjon az orosz–ukrán háború. Ha ugyanis egyszer véget ér, Zelenszkij, akinek már tavaly májusban lejárt a mandátuma – kénytelen lesz választásokat kiírni.