Sokkoló jelentést tett közzé az ukrán óvóhelyek állapotáról Dmitro Lubinec ukrán omudsman hivatala – számol be róla a Village ukrán hírportál.
A hivatalos térképeken jelzett óvóhelyek 12 százaléka (vagyis gyakorlatilag minden nyolcadik) vagy nem létezik, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
Az ombudsmani hivatal Kijevben végzett átfogó ellenőrzést, amely során mind a tíz kerületben több mint ötven helyszínt vizsgáltak meg. Bár a legtöbb óvóhely megfelelően felszerelt, vagyis rendelkezik világítással, ülőhelyekkel, ivóvízzel és elsősegélynyújtó készletekkel, számos hiányosságra is fény derült:
Lubinec ombudsman külön kiemelte, hogy a legaggasztóbb problémát azok az óvóhelyek jelentik, amelyek ugyan szerepelnek a hivatalos térképeken, de valójában nem használhatók rendeltetésszerűen. Az ombudsmani hivatal javaslatot tett ezen objektumok eltávolítására a térképekről, hogy a lakosság ne támaszkodjon „nem létező védelemre”.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Ukrajna szigorította a büntetéseket a nem megfelelően kialakított óvóhelyek és az emberek óvóhelyekre való beengedésének megtagadása esetén. A tulajdonosok és üzemeltetők akár 8500 hrivnya (körülbelül 70 000 forint) pénzbírságra vagy akár börtönbüntetésre is számíthatnak. Emellett a hatóságok arra ösztönzik a magán mélygarázsok tulajdonosait, hogy alakítsák át létesítményeiket óvóhelyekké.
Az óvóhelyek állapota azonban arra is rávilágít, mennyire nem törődik az ország polgáraival a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nevével fémjelzett vezetés.
Míg az emberek egyre jobban szenvednek a három és fél éve húzódó vérontás miatt, és szinte minden család gyászol valakit, Zelenszkij számára létfontosságú, hogy folytatódjon az orosz–ukrán háború. Ha ugyanis egyszer véget ér, Zelenszkij, akinek már tavaly májusban lejárt a mandátuma – kénytelen lesz választásokat kiírni.
Az emberek elkeseredéséről Vitalij Klicsko kijevi polgármester is beszélt. Mindenki belefáradt a háborúba – fogalmazott Klicsko a német Bild napilapnak adott interjújában, hozzátéve, hogy Ukrajna eddig is rengeteg emberéletet áldozott fel a háborúban.
Klicsko részt vett azon a tömegtüntetésen is, amellyel a korrupcióellenes szervezetek függetlenségének megszüntetése ellen tiltakoztak az ukrán polgárok.
A SAPO-nak és a NABU-nak függetlennek kell maradnia
– idézte a kijevi polgármestert a The Times brit napilap tudósítása.
Egy másik alkalommal Klicsko autoriter vezetési stílussal és a demokratikus intézmények leépítésével vádolta az államfőt. Szerinte Zelenszkij a háborús helyzetet kihasználva központosítja a hatalmat, politikai ellenfeleit háttérbe szorítja, a korrupcióellenes intézményeket pedig politikai célra használja fel.
Az egész társadalmat átszövő és az országot megnyomorító korrupció valóban húsbavágó probléma Ukrajnában, és az orosz–ukrán háború kitörése óta a helyzet csak romlott. A Financial Times összefoglalója szerint 2022 óta Ukrajna 770 millió dollárt fizetett ki előlegként olyan fegyverekre, amelyeket soha nem szállítottak le.Arra is volt példa, hogy erődítések építésére szánt közpénzt loptak el egy bonyolult céghálón keresztül. Márpedig az ilyen és hasonló botrányok nem csupán erkölcsileg aggályosak, de gyakorlatilag életveszélybe sodorják a fronton szolgáló ukrán katonákat.
Természetesen nem mindenki kerül a frontra. Az ukrán elit már a háború kezdetén, sőt annak kitörése előtt kimenekítette hadköteles korú gyermekeit az országból.
Akik nem tartoznak az elithez, de van valamennyi pénzük, azok igyekeznek megvásárolni a szinte halálos ítélettel felérő besorozás alóli mentesülést. A toborzóirodák környezetében egyre-másra bukkannak fel a botrányos esetek, és hogy, hogy nem, ezen hivatalok vezetői hirtelen elkezdtek igen jól élni.
A hadköteles korú férfiak külföldre szökésébe néha egyenesen az állami intézmények segítenek be. Jaroszlav Zseleznyak képviselő szerint csak a kulturális minisztérium által kiállított hivatalos levelek alapján közel háromezer férfi távozott külföldre 2022 óta.
Ez gyakorlatilag egy teljes hadosztálynyi ember
– hívta fel a figyelmet a politikus. Akinek se kapcsolata, se pénze, az vagy önként vonul be, vagy a kényszersorozók még meg is verik, mielőtt elhurcolják, a túlélési esélyei pedig a fronton nem túl jók. Az elhunyt katonák családjának támogatás jár, azonban akadnak, akik még a gyászoló családok kifosztását sem tartják vállalhatatlannak. Egy férfit azzal a váddal tartóztattak le Zaporizzsja megyében, hogy „sima ügyintézést” ígérve jelentős összegeket csalt ki az elhunyt katonák családjaitól.
A korrupció egészen a legfelsőbb körökig ér Ukrajnában. Néhány héttel ezelőtt Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettest, Zelenszkij egyik legközelebbi családi barátját is kihallgatták egy korrupciós ügyben.