Mercouris szerint Zelenszkij „dühös, szomorú, és bizonyos értelemben pánikba esett", amiért Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump, az Egyesült Államok vezetője úgy döntöttek, hogy személyesen találkoznak.
Mercouris megjegyezte:
Nyilvánvalóan sokkolta, hogy az ígéretek ellenére nem vezettek be új szankciókat Oroszországgal szemben.
Az elemző szerint Zelenszkij minden kijelentése, miszerint lehetetlen Oroszországgal megvitatni a területi kérdéseket, valójában az alkotmányos korlátozásokkal való manipulációnak tekinthető.
Sajtóinformációk szerint Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – számolt be a Lenta.
Korábban arról is írtunk, az Egyesült Államok és Oroszország tisztviselői egy lehetséges megállapodás részletein dolgoznak Ukrajna jövőjét illetően. Az egyeztetések egy területi megállapodásról szólnak, amely a kelet-ukrajnai és krími régiók sorsát érintené. A források szerint az orosz fél a teljes kelet-donbászi térség, valamint a Krím elismerését kéri Ukrajna részéről.