Mercouris szerint Zelenszkij „dühös, szomorú, és bizonyos értelemben pánikba esett", amiért Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump, az Egyesült Államok vezetője úgy döntöttek, hogy személyesen találkoznak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pánikba esett az Alaszkában esedékes orosz–amerikai találkozó hírére

Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Mercouris megjegyezte:

Nyilvánvalóan sokkolta, hogy az ígéretek ellenére nem vezettek be új szankciókat Oroszországgal szemben.

Az elemző szerint Zelenszkij minden kijelentése, miszerint lehetetlen Oroszországgal megvitatni a területi kérdéseket, valójában az alkotmányos korlátozásokkal való manipulációnak tekinthető.

Sajtóinformációk szerint Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – számolt be a Lenta.

Korábban arról is írtunk, az Egyesült Államok és Oroszország tisztviselői egy lehetséges megállapodás részletein dolgoznak Ukrajna jövőjét illetően. Az egyeztetések egy területi megállapodásról szólnak, amely a kelet-ukrajnai és krími régiók sorsát érintené. A források szerint az orosz fél a teljes kelet-donbászi térség, valamint a Krím elismerését kéri Ukrajna részéről.