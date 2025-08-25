Kiderült, mikor találkozhat leghamarabb Putyin és Zelenszkij

Miután külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a következő lépés egy kétoldalú csúcstalálkozó lenne a két vezető között. Az ukrán és amerikai tisztviselők várhatóan a hét végén egyeztetnek Kijev és Moszkva esetleges találkozójáról – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 25-én.

Előrelépés történt Putyin–Zelenszkij találkozója kapcsán

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Zelenszkij a biztonsági garanciákra vár

Ukrajna arra is számít, hogy napokon belül megkapja a nyugati partnerek által támogatott biztonsági garanciákról szóló tervet – írja a The Kyiv Independent.

Szeretnénk megtudni az amerikai féltől, hogy az oroszok készek-e – és milyen formátumban – egy kétoldalú, majd esetleg háromoldalú találkozóra

– mondta Zelenszkij Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján. Zelenszkij és Putyin legutóbb 2019 decemberében, Párizsban találkozott a francia és német közvetítéssel megvalósult egyeztetésen. A 2025-ös Putyin-Zelenszkij-tárgyalások előkészítését Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és J.D. Vance amerikai alelnök vezetik – közölte az ukrán elnök.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közben kijelentette, hogy a Kreml nem fogadja el Zelenszkij aláírását olyan jogi dokumentumokon, amelyek a háború befejezésének feltételeit rögzítenék, ezzel tovább erősítve az orosz propaganda állítását, miszerint Zelenszkij nem legitim ukrán vezető.

