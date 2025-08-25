Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki a fertőző járványról, amely rettegésben tartja az embereket

Zelenszkij

Kiderült, mikor találkozhat leghamarabb Putyin és Zelenszkij

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államokkal a hét végén tárgyalnak egy lehetséges Zelenszkij–Putyin-találkozóról. Donald Trump amerikai elnök gyors békemegállapodást sürget, és két héten belül egy kétoldalú csúcstalálkozót szeretne összehozni a két vezető között. A lehetséges tárgyalások előkészítését amerikai tisztviselők vezetik, miközben Moszkva továbbra is kétségbe vonja Zelenszkij legitimitását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZelenszkijSteve WitkoffMarco RubioháborúWashington

Miután külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a következő lépés egy kétoldalú csúcstalálkozó lenne a két vezető között. Az ukrán és amerikai tisztviselők várhatóan a hét végén egyeztetnek Kijev és Moszkva esetleges találkozójáról – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 25-én.

Előrelépés történt Putyin–Zelenszkij találkozója kapcsán
Előrelépés történt Putyin–Zelenszkij találkozója kapcsán
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Zelenszkij a biztonsági garanciákra vár

Ukrajna arra is számít, hogy napokon belül megkapja a nyugati partnerek által támogatott biztonsági garanciákról szóló tervet – írja a The Kyiv Independent.

Szeretnénk megtudni az amerikai féltől, hogy az oroszok készek-e – és milyen formátumban – egy kétoldalú, majd esetleg háromoldalú találkozóra

– mondta Zelenszkij Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján. Zelenszkij és Putyin legutóbb 2019 decemberében, Párizsban találkozott a francia és német közvetítéssel megvalósult egyeztetésen. A 2025-ös Putyin-Zelenszkij-tárgyalások előkészítését Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és J.D. Vance amerikai alelnök vezetik – közölte az ukrán elnök.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közben kijelentette, hogy a Kreml nem fogadja el Zelenszkij aláírását olyan jogi dokumentumokon, amelyek a háború befejezésének feltételeit rögzítenék, ezzel tovább erősítve az orosz propaganda állítását, miszerint Zelenszkij nem legitim ukrán vezető.

Korábban írtunk róla, hogy Lavrov elárulta, mikor találkozhat Putyin és Zelenszkij.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!