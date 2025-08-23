Fordulat Kijevben: Zelenszkij feladni látszik eddigi tárgyalási stratégiáját – videó

Volodimir Zelenszkij elnök kész Vlagyimir Putyinnal a területi kérdésekről is tárgyalni – derült ki az NBC News „Meet the Press” című műsorában. Szerhij Kiszlicja, az ukrán külügyminiszter első helyettese hangsúlyozta: a vita alapja legfeljebb a jelenlegi frontvonal lehet, és Ukrajna nem adhat fel területeket békéért cserébe.

Volodimir Zelenszkij Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Kiszlicja szerint a békefolyamat lassan, de halad, és a Fehér Házban tartott találkozó Trump elnök közvetítésével az elmúlt hónapok egyik legfontosabb eseménye volt. Úgy vélte, a jövő hét elejére elkészülhet Ukrajna biztonsági garanciacsomagjának első tervezete, amely alapján a politikai vezetés dönthet a következő lépésekről.

Az interjúban arra is kitért: ha Zelenszkij és Putyin találkozója mégsem valósulna meg, az Egyesült Államoknak azonnal újabb szankciókat kellene bevezetnie Oroszországgal szemben. „Az oroszoknak érezniük kellene annak a fájdalmát, ha elutasítják Trump béketervét” – fogalmazott.

Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor ugyanebben a műsorban azt mondta: Putyin és Zelenszkij találkozóját nem tervezik.

Kiszlicja erre reagálva az X platformon úgy fogalmazott: „Két világ, két perspektíva: szabotázs kontra a haladás maximális vágya.”

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)