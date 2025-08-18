Zelenszkij sorsdöntő tárgyalásra készül Washingtonban

Zelenszkij azután találkozik az amerikai elnökkel, hogy az alaszkai csúcson Trump és Putyin hosszan tárgyaltak az ukrajnai háborúról.

Volodimir Zelenszkij Fotó: AFP

Bár nem jött létre tűzszünet, Trump a Fox Newson úgy fogalmazott:

Úgy gondolom, hogy elég közel vagyunk a megállapodáshoz. Ukrajnának is bele kell egyeznie. Lehet, hogy nemet mondanak.

Putyin eközben világossá tette, hogy nem ideiglenes fegyverszünetben, hanem átfogó megállapodásban gondolkodik. Az orosz javaslat teljes ukrán kivonulást követelt Donyeckből és Luhanszkból, a Krím elismerését, a szankciók enyhítését és a NATO-csatlakozás kizárását. Kijev és európai szövetségesei ezt egyértelműen elutasították.

Ursula von der Leyen ismét Ukrajna mellett állt ki

A hétvégén Brüsszelben Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij közös sajtótájékoztatót tartott. Az Európai Bizottság elnöke kijelentette:

Először is, szilárd biztonsági garanciákra van szükségünk Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek védelme érdekében.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az EU továbbra is támogatja Ukrajna uniós tagsághoz vezető útját, amely szerinte önmagában is biztonsági garanciát jelent. Bejelentette a tizenkilencedik Oroszország elleni szankciós csomagot is, amely szeptember elején léphet életbe.

„Amíg az ukrajnai vérontás folytatódik, Európa fenntartja diplomáciai és gazdasági nyomását Oroszországra” – mondta, hozzátéve: „Ezeket a döntéseket Ukrajnának, és kizárólag Ukrajnának kell meghoznia. Ezeket nem lehet Ukrajna részvétele nélkül meghozni.”

Zelenszkij is biztonsági garanciaként beszélt az uniós csatlakozásról.

Elengedhetetlen, hogy Európa olyan egységes legyen most, mint 2022-ben a háború kitörésekor

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Ukrajna alkotmánya lehetetlenné teszi a területek feladását vagy cseréjét.

Európa a Fehér Házban

A washingtoni találkozó így különleges súlyt kap: Zelenszkij mellett ott lesz Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn miniszterelnök, Keir Starmer brit kormányfő, Ursula von der Leyen, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is.