Rendkívüli

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij embere reagált arra, hogy ukrán tiszt robbantotta fel az Északi Áramlatot

Mint megírtuk, az olasz hatóságok őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, akit azzal vádolnak, hogy kulcsszerepet játszott az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában. A férfit – akit a német adatvédelmi szabályok miatt csak Serhii K.-ként neveztek meg – az olasz adriai parton, egy családi nyaralóhelyen fogták el. A gyanú szerint a volt ukrán tiszt egy búvárokból és katonákból álló csoportot vezetett, amely robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tengeren futó vezetéken. Az ügyre reagált Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának egyik tisztviselője is.
Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának egyik tisztviselője reagált arra, hogy Olaszországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték elleni robbantásokban – derül ki a Reuters cikkéből.

Zelenszkij
Zelenszkij embere, az ukrán elnöki hivatal tisztviselője úgy fogalmazott: egyelőre nem tudja kommentálni a történteket
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

A férfit – akit a német adatvédelmi szabályok miatt csak Serhii K.-ként neveztek meg – az olasz adriai partvidéken, családja társaságában tartóztatták le. A gyanú szerint a volt ukrán tiszt egy kisebb csoportot vezetett, amely búvárok és katonák segítségével robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetéken.

Az ukrán elnöki hivatal tisztviselője úgy fogalmazott: egyelőre nem tudja kommentálni a történteket, mert nem világos, kit tartóztattak le pontosan, ugyanakkor megismételte, hogy Ukrajna tagad minden érintettséget az ügyben. 

Az Északi Áramlat elleni támadások következtében nagyrészt megszűnt az orosz gáz Európába irányuló szállítása, ami felerősítette a feszültséget Moszkva és a Nyugat között, és súlyosbította az energiaválságot. Moszkva továbbra is teljes körű és átlátható vizsgálatot követel, és bírálja a német hatóságokat, amiért szerintük túl kevés információt osztanak meg a nyomozásról.

