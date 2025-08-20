Helyi beszámolók szerint az ukrajnai Berdicsievben egy részeg toborzótiszt, TCK-alkalmazott hosszasan üldözött egy autót, amelyikben gyerekek is utaztak, majd amikor utolérte őket kitörte a jármű egyik ablakát. A videóhoz mellékelt felirat szerint az esetet a rendőrök fedezték, így az elkövető nem lett előállítva. Az eset felháborodást keltett a helyiek körében. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a jogállam Zelenszkij országában, már rég nem úgy működik, ahogy kellene és mindennapossá vált a toborzói erőszak az ukrán utcákon.

Zelenszkij embere részegen terrorizált egy ukrán családot

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij emberrablói bármit megtehetnek