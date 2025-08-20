Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
tck

Bárhol, bármit: Zelenszkij embere részegen terrorizált egy ukrán családot – videó

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy részeg toborzótiszt autós üldözésbe kezdett Ukrajnában. A kocsiban gyerekek is utaztak és amikor utolérte őket betörte a kocsi egyik ablakát. A támadást az autóban utazó egyik ember videóra vette, ami hatalmas felháborodást keltett. Zelenszkij emberei úgy tűnik mindent megúsznak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tckZelenszkijjogállamUkrajnakényszersorozás

Helyi beszámolók szerint az ukrajnai Berdicsievben egy részeg toborzótiszt, TCK-alkalmazott hosszasan üldözött egy autót, amelyikben gyerekek is utaztak, majd amikor utolérte őket kitörte a jármű egyik ablakát. A videóhoz mellékelt felirat szerint az esetet a rendőrök fedezték, így az elkövető nem lett előállítva. Az eset felháborodást keltett a helyiek körében. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a jogállam Zelenszkij országában, már rég nem úgy működik, ahogy kellene és mindennapossá vált a toborzói erőszak az ukrán utcákon.

Zelenszkij embere részegen terrorizált egy ukrán családot
Zelenszkij embere részegen terrorizált egy ukrán családot
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij emberrablói bármit megtehetnek

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!