Zelenszkij sietve egyeztet a Trump–Putyin-csúcs előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 14-én a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel találkozik annak Downing Street-i rezidenciáján. A találkozót megelőzően, augusztus 13-án telefonbeszélgetés zajlott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök és európai vezetők között, amelyen az amerikai elnök megígérte, hogy a közelgő – Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó – csúcstalálkozón szorgalmazni fogja az ukrajnai tűzszünetet – írja a The Kyiv Independent. Starmer hivatala kevés részletet közölt a Zelenszkijjel tervezett megbeszélés napirendjéről.
Régen övezte akkora várakozás nagyhatalmak vezetőinek találkozóját, mint amekkora az augusztus 15-én, Alaszkában Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között megvalósuló tárgyalást övezi. A Trump-Putyin-találkozónak önmagában jelentős, pozitív gazdasági következményei lehetnek, melyek kapcsán a nemrég megkötött azeri-örmény megállapodás is mutathatja a példát. Trump januári hivatalba lépése óta az első személyes találkozójuk lesz.
Augusztus 13-án Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón Zelenszkij elmondta, hogy Trump ígéretet tett:
a tűzszünet elérése lesz az egyik fő prioritása a Putyinnal folytatott tárgyalásoknak.
Trump a Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel folytatott beszélgetést „nagyon barátinak” nevezte, és úgy fogalmazott, hogy „tízesre értékelné” azt. Hozzátette, hogy a Putyinnal tervezett csúcstalálkozó után akár egy második találkozó is lehetséges lehet. Merz szerint az európai vezetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tervezett Trump–Putyin-találkozó „jó irányba” haladjon.
Trump januári hivatalba lépése előtt ígéretet tett arra, hogy gyorsan tűzszünetet ér el Kijev és Moszkva között – ezek az erőfeszítések azonban megfeneklettek, mivel Oroszország ismételten elutasította a tűzszünetet, és nagy követeléseket támasztott Ukrajnával szemben, Brüsszel pedig a háború folytatásáért állt ki. Putyin nyilvánosan követelte Ukrajna NATO-tagságának tilalmát és az ukrán csapatok teljes kivonását a részben megszállt Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyékből, valamint egyéb feltételeket is támasztott.
Zelenszkij elutasította annak lehetőségét, hogy elismerje az orosz megszállást vagy területeket adjon át, és tűzszünetet sürgetett, mint az első lépést a béketárgyalások felé – ezt az álláspontot Kijev európai szövetségesei is támogatják.
A helyes sorrendet akarjuk: először tűzszünet kell. Később lehet keretmegállapodás. Harmadik lépésben Ukrajna kész lesz tárgyalni a területi kérdésekről
– mondta Merz német kancellár. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok készen áll biztonsági garanciákat nyújtani, ha béke jön létre, de a NATO-tagság nem szerepel a lehetséges garanciák között.
Egy későbbi, Macron, Starmer és Merz által közösen vezetett „mindenből kimaradók koalíciója” ülés után az európai vezetők elutasították, hogy bármilyen korlátozás kerüljön Ukrajna haderejére vagy NATO- és EU-törekvéseire a békemegállapodás részeként.
A koalíció megerősítette készségét arra, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajnának, beleértve azt a tervet is, hogy a békét biztosító erőket telepítsenek Ukrajnába, amint a harcok megszűnnek.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy az amerikai elnök figyelmeztette Oroszországot, hogy „nagyon súlyos következményekkel” kell szembenéznie, ha nem hajlandó véget vetni az ukrajnai háborúnak.