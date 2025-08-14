Zelenszkij sietve egyeztet a Trump–Putyin-csúcs előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 14-én a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel találkozik annak Downing Street-i rezidenciáján. A találkozót megelőzően, augusztus 13-án telefonbeszélgetés zajlott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök és európai vezetők között, amelyen az amerikai elnök megígérte, hogy a közelgő – Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó – csúcstalálkozón szorgalmazni fogja az ukrajnai tűzszünetet – írja a The Kyiv Independent. Starmer hivatala kevés részletet közölt a Zelenszkijjel tervezett megbeszélés napirendjéről.

Zelenszkij sietve egyeztet a nyugati szövetségesekkel még a Trump–Putyin csúcs előtt

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Zelenszkij mindent bevet a pénteki csúcs előtt

Régen övezte akkora várakozás nagyhatalmak vezetőinek találkozóját, mint amekkora az augusztus 15-én, Alaszkában Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között megvalósuló tárgyalást övezi. A Trump-Putyin-találkozónak önmagában jelentős, pozitív gazdasági következményei lehetnek, melyek kapcsán a nemrég megkötött azeri-örmény megállapodás is mutathatja a példát. Trump januári hivatalba lépése óta az első személyes találkozójuk lesz.

Augusztus 13-án Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón Zelenszkij elmondta, hogy Trump ígéretet tett:

a tűzszünet elérése lesz az egyik fő prioritása a Putyinnal folytatott tárgyalásoknak.

Trump a Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel folytatott beszélgetést „nagyon barátinak” nevezte, és úgy fogalmazott, hogy „tízesre értékelné” azt. Hozzátette, hogy a Putyinnal tervezett csúcstalálkozó után akár egy második találkozó is lehetséges lehet. Merz szerint az európai vezetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tervezett Trump–Putyin-találkozó „jó irányba” haladjon.

Először tűzszünet kell, utána jöhet minden más

Trump januári hivatalba lépése előtt ígéretet tett arra, hogy gyorsan tűzszünetet ér el Kijev és Moszkva között – ezek az erőfeszítések azonban megfeneklettek, mivel Oroszország ismételten elutasította a tűzszünetet, és nagy követeléseket támasztott Ukrajnával szemben, Brüsszel pedig a háború folytatásáért állt ki. Putyin nyilvánosan követelte Ukrajna NATO-tagságának tilalmát és az ukrán csapatok teljes kivonását a részben megszállt Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyékből, valamint egyéb feltételeket is támasztott.