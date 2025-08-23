Újabb szankció, még Putyin távoli rokonait is listára tette Zelesznkij

Az ukrán elnök két rendeletet írt alá, amelyek új szankciókat vezetnek be az Oroszország Ukrajna elleni háborújához kapcsolódó személyekkel és szervezetekkel szemben. Zelenszkij által aláírt rendeletek Vlagyimir Putyin belső köreit is érintik – írja a Kyivindependet.

Zelenszkij újabb szankciókról döntött

Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács döntésein alapuló intézkedések kiterjesztik a korlátozásokat Vlagyimir Putyin orosz elnök belső körének kulcsfiguráira, valamint a Kremlhez kötődő vállalatokra.

A megnevezettek között Putyin családjának tagjai és közeli munkatársai is szerepelnek, köztük volt felesége, Ljudmila Ocseretnaja, jelenlegi férje, Artur Ocseretnij, Putyin unokatestvére, Mihail Putyin, unokaöccse, Mihail Selomov, valamint Igor Zelenszkij orosz balettmester, Putyin lányának volt férje.

Ezeken kívül természetesen más üzletemberek és a Kremlhez köthető, a háború finanszírozásával vádolt személyek is szerepelnek a listán.

Az intézkedések között szerepel a vagyon tízéves befagyasztása, utazási tilalom, a kereskedelem és a tranzitműveletek korlátozása, a privatizációban és a közbeszerzésben való részvétel tilalma, valamint egyéb korlátozó intézkedések is.

Ezek a szankciók 100%-os szinkronban vannak az idei kanadai szankciókkal, amelyek 139, az orosz háborúban érintett személy és szervezet ellen vezettek be

– mondta Zelenszkij .

Mindenkinek, aki segít Oroszországnak folytatni az öldöklést és a további agresszióhoz szükséges háborús gépezet építését, éreznie kell a világ valódi nyomását.

–fogalmazott az elnök. A második rendelet korlátozásokat vezet be 28 külföldi állampolgárral szemben, akiket azzal vádolnak, hogy az ideiglenesen elfoglalt ukrán területeken segítették az orosz megszálló hatóságokat.