Eljöhet az, amitől Zelenszkij a legjobban félt

Katie Livingstone amerikai újságíró szerint Valerij Zaluzsnij volt tábornok kampánycsapatot szervez az ukrán elnök ellen. Ezzel elérkezhetett az, amitől Volodimir Zelenszkij a legjobban félt.

Zaluzsnijt már régóta Zelenszkij kihívójaként emlegetik

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Zelenszkij lehetséges utódjaként ugyanis már többször elhangzott a volt ukrán tábornok neve.

Ezek egy része ugyan névtelen forrásból származott, azonban ezen információk szerint a legmagasabb szinteken zajlottak tárgyalások az ukrán elnök elmozdításáról. Livingstone állításai szerint azonban ezek az információk nagyon is valósak voltak.

Az újságíró beszámolója szerint Valerij Zaluzsnij volt tábornok és jelenlegi brit nagykövet régóta politikai ellenerőt épít az ukrán elnökkel szemben, egy aktív, londoni főhadiszálláson.

A kampánycsapat toborzása és Zaluzsnij elnöki szerepre való felkészítése azonban nem a nyílt színen történik. Ez ugyanis a források szerint nem egy hagyományos kampány és biztosan nem is lesz egy hagyományos választás. A hírek szerint egyébként Donald Trump amerikai elnök alaszkai tárgyalása óta a diplomáciai események felgyorsultak, így a kampánycsapat is a gázra lépett, hogy Zaluzsnij készen álljon amikor elérkezik az idő.

Zelenszkij rémálmai egy csapatban

Az ukrán elnök leváltásáról már többen is beszéltek az elmúlt évek alatt. A hírek szerint ennek megfelelően több, Zelenszkij ellen nyíltan is kiálló személy kapott helyet Zaluzsnij csapatában.

A színfalak mögött az igazi mozgatóerő a hírek szerint a tapasztalt ellenzéki politikus, Viktorija Szjumar, az Európai Szolidaritás párt tagja.

Ami azonban ennél is beszédesebb: Polina Liszenko, a Dezinformációs Központ korábbi vezetője és a NABU korrupcióellenes ügynökség jelenlegi helyettes vezetője is a csapat tagja, mint nemzetközi kapcsolattartó.

Mint ismeretes Volodmir Zelenszkij nemrég fel akarta számolni a NABU működését és egy törvényt át is vert a parlamenten, amely értelmében az addig független szervezetet az ukrán főügyészség alá helyezte. Ez azonban nem sült el jól, miután mind a nemzetközi partnerek, mind pedig az ukrán társadalom felháborodott, így végül Zelenszkij kénytelen volt megfutamodni és visszavonni a törvényt. Ennek ellenére amennyiben igaz, úgy üzenet értékű lehet Liszenko részvétele Zaluzsnij csapatába.