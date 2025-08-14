A háború utáni ukrán választásokon nem ideológiai csaták, hanem az ígéretek versenye várható – állítja Jevhen Gholovaha, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének vezetője. A szociológus szerint a katonai háttérrel rendelkező jelöltek előnyben lehetnek, mivel a lakosság körében kiemelkedően nagy a hadsereg iránti bizalom. Gholovaha még Zelenszkij esetleges utódját is megnevezte az interjúban.

Kiderült mi lesz Ukrajna sorsa, ha Zelenszkij engedi a választások megtartását

Vagy Zaluzsnij, vagy valaki, akit addigra sikerül felépíteni

– magyarázta a szociológus. Gholovaha szerint a háború befejezése után esedékes választásokon főként populista üzenetek kerülnek előtérbe, amelyek a kimerült lakosság problémáira kínálnak megnyugtató megoldást. Úgy véli, az ukránok leginkább azokra a kampányszlogenekre nyitottak, amelyek a legnagyobb életminőség-javulást ígérik. A szociológus úgy látja, hogy a kampányban alig lesznek érdemi ideológiai eltérések a jelöltek között. Minden induló Európa-párti irányvonalat képvisel majd, kommunista nézetek nem jelennek meg, és az oroszbarát álláspontot a társadalom teljesen elutasítja. Gholovaha felméréseket idézve közölte, hogy nyíltan mindössze a lakosság 1 százaléka oroszpárti, bár a tényleges arány ettől jelentősen eltér:

Szerintem, nagyjából ez a szám 10–15 százalék. Mindig is voltak, vannak és lesznek oroszbarátok

– tette hozzá. A szociológus kifejtette, hogy a háború utáni választásokon nem ideológiák, hanem ígéretek fognak versenyezni, és a győztes a legszerencsésebb populista lesz. Hangsúlyozta, hogy az ukránok személyiségekre fognak szavazni, mivel az ország politikája mindig is személyhez kötött volt, és nincs stabil rendszer vagy komoly párt.

Lehet, hogy Zaluzsnij ellen lesz még más jelölt is. Erről mindig nehéz ítélni a kampány kezdete előtt

– mondta Gholovaha. Ukrajnában a leendő választások megszervezése nemcsak politikai feladat, hanem hatalmas logisztikai és biztonsági kihívás is lesz. A hatóságoknak egyszerre kell gondoskodniuk a választói listák frissítéséről, a katonák szavazásáról és a több millió menekült részvételének biztosításáról, miközben a biztonsági kockázatok is folyamatosan fennállnak.