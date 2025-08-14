A háború utáni ukrán választásokon nem ideológiai csaták, hanem az ígéretek versenye várható – állítja Jevhen Gholovaha, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének vezetője. A szociológus szerint a katonai háttérrel rendelkező jelöltek előnyben lehetnek, mivel a lakosság körében kiemelkedően nagy a hadsereg iránti bizalom. Gholovaha még Zelenszkij esetleges utódját is megnevezte az interjúban.
Vagy Zaluzsnij, vagy valaki, akit addigra sikerül felépíteni
– magyarázta a szociológus. Gholovaha szerint a háború befejezése után esedékes választásokon főként populista üzenetek kerülnek előtérbe, amelyek a kimerült lakosság problémáira kínálnak megnyugtató megoldást. Úgy véli, az ukránok leginkább azokra a kampányszlogenekre nyitottak, amelyek a legnagyobb életminőség-javulást ígérik. A szociológus úgy látja, hogy a kampányban alig lesznek érdemi ideológiai eltérések a jelöltek között. Minden induló Európa-párti irányvonalat képvisel majd, kommunista nézetek nem jelennek meg, és az oroszbarát álláspontot a társadalom teljesen elutasítja. Gholovaha felméréseket idézve közölte, hogy nyíltan mindössze a lakosság 1 százaléka oroszpárti, bár a tényleges arány ettől jelentősen eltér:
Szerintem, nagyjából ez a szám 10–15 százalék. Mindig is voltak, vannak és lesznek oroszbarátok
– tette hozzá. A szociológus kifejtette, hogy a háború utáni választásokon nem ideológiák, hanem ígéretek fognak versenyezni, és a győztes a legszerencsésebb populista lesz. Hangsúlyozta, hogy az ukránok személyiségekre fognak szavazni, mivel az ország politikája mindig is személyhez kötött volt, és nincs stabil rendszer vagy komoly párt.
Lehet, hogy Zaluzsnij ellen lesz még más jelölt is. Erről mindig nehéz ítélni a kampány kezdete előtt
– mondta Gholovaha. Ukrajnában a leendő választások megszervezése nemcsak politikai feladat, hanem hatalmas logisztikai és biztonsági kihívás is lesz. A hatóságoknak egyszerre kell gondoskodniuk a választói listák frissítéséről, a katonák szavazásáról és a több millió menekült részvételének biztosításáról, miközben a biztonsági kockázatok is folyamatosan fennállnak.
Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, egyre több jel utal arra, hogy a nyugati hatalmak új vezetőt keresnek Ukrajna élére. Az osztrák diplomácia korábbi vezetője szerint Volodimir Zelenszkij elnök sorsa már megpecsételődhetett – ami azt jelenti, hogy a kijevi vezető akár már a nyár végén távozhat a posztjáról. A találgatások szerint a lehetséges utód személyéről még zajlanak a háttéregyeztetések. A volt osztrák diplomata nyilatkozatában utalt egy nemrég lezajlott titkos alpesi találkozóra, amelyen amerikai, brit és ukrán vezetők vettek részt. Bár a hivatalos kommunikáció szerint ez egy általános stratégiai egyeztetés volt, a háttérben valójában egyre több forrás szerint is Zelenszkij utódlása volt a legfőbb napirend.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly májusban halasztotta el a választást a hadiállapotra hivatkozva, amire azóta se került sor – talán nem véletlenül. Egy új közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij, a száműzetésbe küldött volt vezérkari főnök a választásokon legyőzhetné Zelenszkijt. A friss közvélemény-kutatás szerint, ha most tartanák Ukrajnában az elnökválasztást, akkor – a biztos választók körében – a jelenlegi államfő, Volodimir Zelenszkij 30,9 százalékos támogatottsággal nyerne az első fordulóban és szorosan mögötte, 27,7 százalékkal követné őt Valerij Zaluzsnij. A felmérés a Barometer of Public Sentiment, a Janus Institute for Strategic Studies and Forecasting, valamint a SOCIS közös munkája. Az összes választót figyelembe véve – tehát a bizonytalanokat is – Zelenszkij 21,8 százalékos, míg Zaluzsnij 19,6 százalékos támogatottsággal zárná az első fordulót.
Az előrejelzések szerint azonban, a választások második fordulóban drámai fordulat következne be, mivel – a biztos választók körében – Zaluzsnij 60,5 százalékkal győzne, míg Zelenszkij csupán 39,5 százalékot kapna.
Zelenszkij a saját bizalmasait javasolta a magas állami pozíciókba. Az ukrán parlament pedig 2025. július 17-én jóváhagyta az új miniszterelnök kinevezését, valamint az új kormány összetételét is. A kabinet jelentős átalakuláson ment keresztül, számos miniszteri posztot új személyek töltenek be. Volodimir Zelenszkij elnök szerint az új vezetés célja, hogy Ukrajna hatékonyabban álljon helyt a háborús és diplomáciai kihívások közepette.
Ezt követően még az ukrán korrupcióellenes hivatalokat is a szárnyai alá vette volna az ukrán elnök, de erre a nép és az EU is megállj parancsolt.
Ukrajna több nagyvárosában is az utcára vonultak az emberek, miután az ukrán parlament egy olyan jogszabályt fogadott el, amely jelentősen csorbítja a korrupcióellenes szervek önállóságát, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig még aznap aláírta a törvényt. A fővárosban tartott tüntetésen maga Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko is megjelent.
A SAPO-nak és a NABU-nak függetlennek kell maradnia
– idézi Klicskót a The Times brit napilap tudósítása. A törvényt végül visszavonták.