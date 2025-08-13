Elképesztő állításokat osztott meg az ukrán elnök a háborúról

„A tegnapi adatok például, amelyek nagyjából átlagosnak mondhatók: az orosz veszteség naponta körülbelül ezer fő – ebből 500 halott és 500 sebesült” – mondta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Bár az orosz erők a teljes körű invázió kezdete óta súlyos veszteségeket szenvedtek, az elmúlt hónapokban felgyorsult az előrenyomulásuk a kelet-donyecki térségben, ahol az ukrán dandárok létszáma alacsony.

Az elnök részletesebb adatokat is közölt: augusztus 11-én Oroszország 531 katonát veszített, 428-an megsebesültek, kilencet pedig fogságba ejtettek. Ukrajna vesztesége ugyanazon a napon 340 fő volt – köztük 18 halott, 243 sebesült és 79 eltűnt

– állította Zelenszkij.

Az ukrán államfő azt is állította, az oroszok veszteségei háromszor nagyobbak.

Az ukrán hadsereg szerint az orosz áldozatok száma augusztusra meghaladta az egymillió főt – halottakat, sebesülteket és hadifoglyokat egyaránt beleszámítva –, ami nagyjából megfelel a nyugati becsléseknek. Moszkva és Kijev hivatalosan nem teszi közzé veszteségeit.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának júniusi jelentése szerint 2022 óta mintegy 400 ezer ukrán katona halt meg vagy sebesült meg, ami közel áll a Zelenszkij által decemberben közölt adatokhoz – írja a The Kyiv Independent.

Az elnök szerint ugyanakkor Moszkva háromszoros létszámfölényben van, Ukrajna viszont felülmúlja Oroszországot az FPV drónok terén, és ez az előny – európai partnerek további finanszírozásával – akár tovább is növekedhet.

Kijev azonban régóta küzd gyalogsági hiányokkal, és nem tudja olyan ütemben pótolni veszteségeit, mint Oroszország.

Az elvékonyodott ukrán védelmi vonalak lehetőséget kínálnak az orosz előrenyomulásnak: a jelentések szerint a hét elején az orosz erők 10 kilométert nyomultak előre Dobropilliya közelében, Donyeck megyében, a Pokrovszk és Kosztyantyinivka ellen indított szélesebb offenzíva részeként.

Zelenszkij januárban közölte, hogy Ukrajna mintegy 880 ezer katonát állított szembe a 600 ezres orosz inváziós haderővel, bár Moszkva egyes térségekben – a csapatösszevonások miatt – számbeli fölényben van.