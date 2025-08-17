Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Zelenszkij

Nem lesz magányos Zelenszkij Washingtonban – akik eddig hallani sem akartak a békéről, most tülekednek

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A friss hírek szerint az ukrán elnököt elkísérik az európai vezetők is. Zelenszkij mellett ott lesz Georgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZelenszkijTrumpUkrajna

Nemrég az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump meghívta Washingtonba az ukrán elnököt, majd a „kihagyottak koalíciója” is sietett csatlakozni a megbeszéléshez. Zelenszkij és Ukrajna legfőbb támogatói, köztük Ursula von der Leyen is az ukrán elnökkel megy Washingtonba. 

Zelenszkij nem egyedül megy
Zelenszkij nem egyedül megy
Fotó: STEFAN ROUSSEAU / POOL

Az eddigi lista szerint megerősítette részvételét a megbeszélésen:

  • Georgia Meloni olasz miniszterelnök
  • Friedrich Merz német kancellár
  • Emmanuel Macron francia elnök
  • Alexander Stubb finn miniszterelnök
  • Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke 

Az ukrán elnök legutóbbi washingtoni látogatása alkalmával elszabadultak az indulatok a Fehér Házban. 

Zelenszkij megsértette Trumpot és követelőzött, ami miatt az amerikai elnök végül el is sétált a találkozóról. Trump akkor megpróbálta megértetni az ukrán elnökkel, hogy nincsenek ütőkártyák a kezében. Az alaszkai találkozó után olyan információk szivárogtak ki, amely szernut az amerikai elnök és az orosz elnök is békeszerződést szeretne, nem tűzszüneti megállapodást. Ezért cserébe pedig Putyin területeket kért Ukrajnától.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!