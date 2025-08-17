Nem lesz magányos Zelenszkij Washingtonban – akik eddig hallani sem akartak a békéről, most tülekednek

Nemrég az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump meghívta Washingtonba az ukrán elnököt, majd a „kihagyottak koalíciója” is sietett csatlakozni a megbeszéléshez. Zelenszkij és Ukrajna legfőbb támogatói, köztük Ursula von der Leyen is az ukrán elnökkel megy Washingtonba.
Az eddigi lista szerint megerősítette részvételét a megbeszélésen:
Az ukrán elnök legutóbbi washingtoni látogatása alkalmával elszabadultak az indulatok a Fehér Házban.
Zelenszkij megsértette Trumpot és követelőzött, ami miatt az amerikai elnök végül el is sétált a találkozóról. Trump akkor megpróbálta megértetni az ukrán elnökkel, hogy nincsenek ütőkártyák a kezében. Az alaszkai találkozó után olyan információk szivárogtak ki, amely szernut az amerikai elnök és az orosz elnök is békeszerződést szeretne, nem tűzszüneti megállapodást. Ezért cserébe pedig Putyin területeket kért Ukrajnától.