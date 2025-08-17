Nem lesz magányos Zelenszkij Washingtonban – akik eddig hallani sem akartak a békéről, most tülekednek

Nemrég az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump meghívta Washingtonba az ukrán elnököt, majd a „kihagyottak koalíciója” is sietett csatlakozni a megbeszéléshez. Zelenszkij és Ukrajna legfőbb támogatói, köztük Ursula von der Leyen is az ukrán elnökkel megy Washingtonba.

Zelenszkij nem egyedül megy

Fotó: STEFAN ROUSSEAU / POOL

Az eddigi lista szerint megerősítette részvételét a megbeszélésen:

Georgia Meloni olasz miniszterelnök

Friedrich Merz német kancellár

Emmanuel Macron francia elnök

Alexander Stubb finn miniszterelnök

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke

Az ukrán elnök legutóbbi washingtoni látogatása alkalmával elszabadultak az indulatok a Fehér Házban.

Zelenszkij megsértette Trumpot és követelőzött, ami miatt az amerikai elnök végül el is sétált a találkozóról. Trump akkor megpróbálta megértetni az ukrán elnökkel, hogy nincsenek ütőkártyák a kezében. Az alaszkai találkozó után olyan információk szivárogtak ki, amely szernut az amerikai elnök és az orosz elnök is békeszerződést szeretne, nem tűzszüneti megállapodást. Ezért cserébe pedig Putyin területeket kért Ukrajnától.