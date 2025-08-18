Brüsszel retteg a békétől: Zelenszkij megérkezett Washingtonba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 17-én késő este landolt Washingtonban, ahol béketárgyalások céljából találkozik Donald Trumppal. A megbeszélés célja Ukrajna pozíciójának megerősítése, miközben Trump a gyors rendezést sürgeti, hogy lezárja Európa nyolc évtizede legsúlyosabb háborúját – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij emlékeztetett: Ukrajna 2014-ben kénytelen volt feladni a Krímet, amit Putyin később újabb agresszió előkészítésére használt fel.

A békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor a biztonsági garanciák semmit sem értek

– mondta.

Európai vezetők szintén Washingtonba utaznak, hogy csatlakozzanak a tárgyalásokhoz. Féltik Zelenszkijt és a háborút. Trump, aki néhány nappal korábban Alaszkában találkozott Putyinnal, nagyobb egyetértést mutatott Moszkvával egy átfogó békemegállapodás elérésében, mint egy egyszerű tűzszünet megkötésében.

Egy kijevi forrás szerint az orosz javaslat értelmében Ukrajnának fel kellene adnia a Donyeck és Luhanszk régiók ukrán ellenőrzés alatt lévő területeit, cserébe Oroszország visszavonulna Szumi és Harkiv megyékből.

Zelenszkij azonban többször leszögezte: Ukrajna nem enged át területeket Oroszországnak, az első lépésnek szerinte a tűzszünetnek kell lennie.

Már megérkeztem Washingtonba. Holnap találkozóm lesz Trump elnökkel. Ugyancsak holnap tárgyalunk az európai vezetőkkel is. Hálás vagyok az Egyesült Államok elnökének a meghívásért. Mindannyian egyformán gyorsan és megbízhatóan akarjuk lezárni ezt a háborút

– kezdte Zelenszkij a Telegramon.

„És a békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor Ukrajnát arra kényszerítették, hogy feladja a Krímet és Keletünk egy részét – Donbász egy részét –, amit Putyin egyszerűen újabb támadás előkészítésére használt fel. Vagy amikor 1994-ben Ukrajnának állítólagos „biztonsági garanciákat” adtak, amelyek nem működtek. Természetesen akkor sem kellett volna átengedni a Krímet, ugyanúgy, ahogy 2022 után az ukránok nem adták fel Kijevet, Odesszát, Harkivot” – tette hozzá.

Az ukránok a földjükért és függetlenségükért harcolnak. Jelenleg katonáink sikereket érnek el Donyeck térségében és Szumsi területen. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk védeni Ukrajnát, hatékonyan szavatolni fogjuk a biztonságát, és népünk mindig hálás lesz Trump elnöknek, mindenkinek Amerikában, minden partnernek a támogatásért és a felbecsülhetetlen segítségért.

Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, amelyet maga kezdett. És remélem, hogy közös erőnk Amerikával és európai barátainkkal valóban rákényszeríti Oroszországot az igazi békére. Köszönöm!” – zárta.