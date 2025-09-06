Az egymásnak ellentmondó jelentések özöne – elferdített képek, vitatott hírek, szándékos éheztetésről szóló állítások. A Fox News számára Josh Gottheimer készített beszámolót aki ellátogatott a Gázai övezetbe, ahol a tapasztalatai alapján a Hamász továbbra is gátolja a segélyszállítmányokat.

A Hamász miatt továbbra sem kerülnek a segélyek a rászorulókhoz

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Josh Gottheimer ellátogatott Kerem Shalomba, Izrael egyik központi segélyátkelőhelyére, ahol számtalan, élelmiszerrel és ellátmánnyal teli teherautót látott, amelyek vártak a Gázába való belépésre. Emellett meglátogatta a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) elosztóközpontját is, ahol amerikai vállalkozók fáradhatatlanul dolgoznak a segélyek biztonságos elosztásán.

A beszámoló szerint a probléma nem a segély hiánya, hanem az, hogy túl kevés jut el a rászorulókhoz.

Raklapnyi élelmiszer, ruha és egyéb árucikk gyorsan átkel Izraelből Gázába – perceken belül az érkezésük után. A gázai oldalon a segélyszállító teherautók azonban mozdulatlanul álltak.

– fogalmazott Gottheimer. A politikus szerint sürgősen növelni kell a humanitárius segélyek eljuttatását Gázába, ezt pedig világossá tette Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek is. A felelősség ugyanakkor a politikus szerint egyértelműen a Hamaszé.

Még az ENSZ is, amely nem igazán lelkesedik Izraelért, arról számol be, hogy a segélyek közel 90%-át elfogják, mielőtt eljutnának a civilekhez. Miért? Az ENSZ nem engedi, hogy az izraeli védelmi erők megvédjék teherautóikat, aminek eredményeként a segélyeket ellopják, mielőtt az eljutna a palesztinokhoz.

– írta a politikus.

Gottheimer szerint ez nem csupán humanitárius válság – ez egy kegyetlen stratégia, amellyel a civilek szenvedéséből akarnak profitálni.

A képviselő szerint azonban van egy jobb stratégia is. A GHF elosztóközpontjai sikeresen veszik fel a harcot a Hamásszal. A helyszíneket úgy építették, hogy megakadályozzák a fosztogatást, így a segély valóban eljut azokhoz, akiknek szüksége van rá. A GHF ma már a Gázába érkező összes segély akár 20 százalékát is teszi ki, sokkal nagyobb sikerrel – és várhatóan hamarosan további helyszínek is üzembe helyezése indul el.