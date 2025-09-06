Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Altatás közben erőszakolta meg áldozatait egy orvos

Gázai övezet

A Hamász továbbra is gátolja a segélyszállítmányokat

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Gázai övezet kapcsán egyre több hír kering az éhezésről. Azonban Josh Gottheimer amerikai képviselő szerint a kialakult helyzet a Hamász aljas taktikája miatt van, miután nem a segélyek mértéke a probléma, hanem az, hogy azok nem jutnak el a rászorulókhoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gázai övezetIzraelHamász

Az egymásnak ellentmondó jelentések özöne – elferdített képek, vitatott hírek, szándékos éheztetésről szóló állítások. A Fox News számára Josh Gottheimer készített beszámolót aki ellátogatott a Gázai övezetbe, ahol a tapasztalatai alapján a Hamász továbbra is gátolja a segélyszállítmányokat. 

A Hamász miatt továbbra sem kerülnek a segélyek a rászorulókhoz
A Hamász miatt továbbra sem kerülnek a segélyek a rászorulókhoz
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Josh Gottheimer ellátogatott Kerem Shalomba, Izrael egyik központi segélyátkelőhelyére, ahol számtalan, élelmiszerrel és ellátmánnyal teli teherautót látott, amelyek vártak a Gázába való belépésre. Emellett meglátogatta a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) elosztóközpontját is, ahol amerikai vállalkozók fáradhatatlanul dolgoznak a segélyek biztonságos elosztásán.

A beszámoló szerint a probléma nem a segély hiánya, hanem az, hogy túl kevés jut el a rászorulókhoz. 

Raklapnyi élelmiszer, ruha és egyéb árucikk gyorsan átkel Izraelből Gázába – perceken belül az érkezésük után. A gázai oldalon a segélyszállító teherautók azonban mozdulatlanul álltak.

–  fogalmazott Gottheimer. A politikus szerint sürgősen növelni kell a humanitárius segélyek eljuttatását Gázába, ezt pedig világossá tette Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek is. A felelősség ugyanakkor a politikus szerint egyértelműen a Hamaszé. 

Még az ENSZ is, amely nem igazán lelkesedik Izraelért, arról számol be, hogy a segélyek közel 90%-át elfogják, mielőtt eljutnának a civilekhez. Miért? Az ENSZ nem engedi, hogy az izraeli védelmi erők megvédjék teherautóikat, aminek eredményeként a segélyeket ellopják, mielőtt az eljutna a palesztinokhoz. 

– írta a politikus. 

Gottheimer szerint ez nem csupán humanitárius válság – ez egy kegyetlen stratégia, amellyel a civilek szenvedéséből akarnak profitálni.

A képviselő szerint azonban van egy jobb stratégia is. A GHF elosztóközpontjai  sikeresen veszik fel a harcot a Hamásszal. A helyszíneket úgy építették, hogy megakadályozzák a fosztogatást, így a segély valóban eljut azokhoz, akiknek szüksége van rá. A GHF ma már a Gázába érkező összes segély akár 20 százalékát is teszi ki, sokkal nagyobb sikerrel – és várhatóan hamarosan további helyszínek is üzembe helyezése indul el. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!