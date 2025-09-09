Michael Gahler európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy Ukrajna támogatása továbbra is nélkülözhetetlen az önvédelemhez. „Oroszország végső győzelmet akar Ukrajnán. Az ok nélküli és igazságtalan agresszió nemcsak halált és pusztítást hozott egy szuverén országra, hanem támadást jelent az európai szabadság és demokrácia alapvető értékei ellen” – fogalmazott.

Michael Gahler szerint Ukrajna nemcsak területét, hanem az európai értékeket is védi, ezért a támogatás folytatása és a reformok kulcsfontosságúak

Fotó: AFP

Ukrajna támogatása a biztonság kulcsa

A politikus szerint a békéhez nem elég szavakat ismételgetni.

Ennek a háborúnak véget kell vetni, de a békét nem lehet pusztán szavakkal elérni. Oroszország komolytalan javaslatokat tett, és csak folytatni akarta a háborút. A feltétel nélküli tűzszünet minden komoly béketárgyalás feltétele

– hangsúlyozta. Gahler hozzátette, hogy folytatni kell az anyagi és pénzügyi támogatást, mert szerinte Ukrajna nemcsak a területét védi, hanem az európai értékeket is. Az EP-képviselő a reformok folytatására is felhívta a figyelmet.

Ukrajnának folytatnia kell reformjait demokratikus intézményeinek megerősítése, az EU kül- és biztonságpolitikájához való közelebb kerülés, valamint a korrupció elleni küzdelem érdekében. Ez elengedhetetlen az EU-hoz való csatlakozáshoz.

Példaként említette a korrupcióellenes hivatal függetlenségét megvédő civil tüntetéseket, amelyek szerinte bizonyítják a társadalom érettségét.

Előfordulhatnak kudarcok vagy hibák ebben a reformfolyamatban, de a társadalom érettsége olyan szakaszban van, hogy ezeket a hibákat a társadalmi nyomásgyakorlással kijavíthatja.

Ukrajna az európai család tagja

Gahler emlékeztetett, hogy az Európai Tanács történelmi döntést hozott a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, és felszólított minden tagállamot, hogy konstruktívan járjon el a folyamatban.

Tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy gyors előrelépést tudjunk elérni Ukrajna felvétele érdekében. Küldjünk együtt egyértelmű jelzést. Ukrajna az európai családhoz tartozik, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy mielőbb elfoglalja helyét az Európai Unióban.

A politikus szerint a jó reformok jelenthetik az utat a gyorsabb csatlakozáshoz.