Abszurd ötlettel állt elő egy német politikus a migráció megértése kapcsán

Martin Patzelt, a CDU korábbi politikusa bizarr javaslattal kavar feltűnést: fiatal németeket akar önkéntes szolgálat részeként Afganisztánba vagy Szíriába küldeni. A politikus szerint ez a „szociális hozzájárulás” segíthetne a migrációs politikában is – Exxpress.

Reform migrációs intézkedést talált ki a német politikus

Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

Martin Patzelt, a Bundestag korábbi CDU-s képviselője nagy vihart kavart az úgynevezett „migrációs fordulat” bírálatával – de különösen azzal a javaslattal, hogy német fiatalokat küldjenek a menekültek származási országaiba, például Afganisztánba vagy Szíriába egy önkéntes szociális évre. Martin Patzelt, a CDU korábbi képviselője úgy véli, hogy a jelenlegi menekültügyi és migrációs politika helytelen.

A megoldása: nagyobb elkötelezettség Németország részéről – szó szerint. Patzelt komolyan azt javasolja, hogy a fiatal németeket egy önkéntes „szociális év részeként” küldjék a menekültek származási országaiba – például Afganisztánba, Szíriába vagy Eritreába.

A javaslat abszurdnak tűnik. Még a segélyszervezeteknek és a diplomatáknak is egész régiókat kell elkerülniük biztonsági okokból – így a bűnöző bevándorlók kitoloncolása sok politikus számára nem kérdés –, Németországból fiatalokat küldenének ezekbe az országokba, állítólag a „megértés megteremtése” érdekében. A volt képviselő ezt a menekülés okainak jobb megértésének egyik módjának látja.

A kritikusok azzal érvelnek, hogy ez nem más lenne, mint egy életveszélyes kísérlet a fiatalokkal.

Patzelt, aki „rossz politikusnak” nevezi magát, már 2015-ben heves vitákat váltott ki a menekültek befogadására irányuló felhívásával. Ma is hasonló címlapokat próbál generálni – de a fiatalok háborús és válságövezetekbe küldésére vonatkozó javaslata mindenekelőtt egy dolgot bizonyít: a valóság tagadásával határos, irreális naivitást.