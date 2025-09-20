Az afgán áttelepítési program visszaélések sorát hozta

Egyre több részlet kerül napvilágra arról a több milliárd fontba kerülő brit kormányzati programról, amelynek célja az volt, hogy megvédje a tálib fenyegetés elől azokat az afgánokat, akik valaha a brit erők mellett dolgoztak. Az Afganisztánból áttelepített menekültek közül azonban sokan visszaéltek a rendszerrel – derül ki a Sky Newsnak nyilatkozó, névtelenséget kérő forrás beszámolójából.

A brit kormány afgán áttelepítési programját hamis levelek, megrendezett videók és hazautazások terhelik, milliárdos költséggel.

Fotó: AFP

A férfi maga is tolmácsként dolgozott a brit hadsereg mellett, majd később ő is Nagy-Britanniába települt. Állítása szerint azonban számos honfitársa hamis fenyegetőlevelekkel, megrendezett „kínzásvideókkal” és kitalált történetekkel jutott be az országba.

Az egyetlen fenyegetés a munkanélküliség

– fogalmazott.

Afgán fenyegetések és hamis dokumentumok

A beszámoló szerint sokan állították, hogy életveszélyben vannak, miközben bizonyítékaik nem voltak valósak. Volt, aki kölcsönkért egy fegyvert, majd szétlőtte a saját autóját, és a tálibokat vádolta a támadással. Mások az internetről szereztek be videókat, amelyeket úgy állítottak be, mintha a családjuk ellen irányult volna a brutalitás.

Egy férfi halott rokonáról küldött képet, azt állítva, a tálibok ölték meg – később kiderült, közúti balesetben vesztette életét.

A hamisításból valóságos iparág nőtte ki magát Afganisztánban. A forrás szerint több ezer fenyegető levelet állítottak elő pénzért, amelyekkel a jelentkezők igazolni próbálták, hogy veszélyben vannak.

Ez nagyon hagyományos, hamis megfélemlítő leveleket készíteni… hogy legitim útvonalat biztosítsanak az Egyesült Királyságba

– mondta. Egy másik, Afganisztánban maradt férfi arról beszélt, hogy „ez hatalmas üzlet volt, több ezer ilyen levél készült”, darabonként 1000–1500 dollárért. A program keretében eddig mintegy 35 ezer afgán és családtagjaik érkeztek Nagy-Britanniába, a költségek elérhetik az 5,5–6 milliárd fontot. A cél eredetileg az volt, hogy a tolmácsokat, katonai segítőket és családjaikat óvják meg a tálib megtorlástól.

Ehhez képest sokan közülük visszajárnak Afganisztánba – nyaralásra, családi eseményekre vagy más okból.

A beszámolók szerint az utazások nem is mindig titokban történnek: egy tolmács például közösségi oldalán tett közzé képeket a kabuli repülőtérnél, piknikről és medencés szórakozásról. Bár később azt állította, félelemmel tért vissza a hazájába, a nyilvánosan posztolt felvételek ennek ellentmondanak.

Százak jártak vissza, jöttek-mentek, miközben az emberek elhitték, hogy súlyos fenyegetés éri őket

– mondta a forrás. Ez szerinte aláássa a brit közvélemény bizalmát, hiszen az adófizetők úgy vélték, valódi életveszélytől kell megmenteni az érintetteket.