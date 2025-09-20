Az afgán áttelepítési program visszaélések sorát hozta

Egyre több részlet kerül napvilágra arról a több milliárd fontba kerülő brit kormányzati programról, amelynek célja az volt, hogy megvédje a tálib fenyegetés elől azokat az afgánokat, akik valaha a brit erők mellett dolgoztak. Az Afganisztánból áttelepített menekültek közül azonban sokan visszaéltek a rendszerrel – derül ki a Sky Newsnak nyilatkozó, névtelenséget kérő forrás beszámolójából.
A férfi maga is tolmácsként dolgozott a brit hadsereg mellett, majd később ő is Nagy-Britanniába települt. Állítása szerint azonban számos honfitársa hamis fenyegetőlevelekkel, megrendezett „kínzásvideókkal” és kitalált történetekkel jutott be az országba.
Az egyetlen fenyegetés a munkanélküliség
– fogalmazott.
A beszámoló szerint sokan állították, hogy életveszélyben vannak, miközben bizonyítékaik nem voltak valósak. Volt, aki kölcsönkért egy fegyvert, majd szétlőtte a saját autóját, és a tálibokat vádolta a támadással. Mások az internetről szereztek be videókat, amelyeket úgy állítottak be, mintha a családjuk ellen irányult volna a brutalitás.
Egy férfi halott rokonáról küldött képet, azt állítva, a tálibok ölték meg – később kiderült, közúti balesetben vesztette életét.
A hamisításból valóságos iparág nőtte ki magát Afganisztánban. A forrás szerint több ezer fenyegető levelet állítottak elő pénzért, amelyekkel a jelentkezők igazolni próbálták, hogy veszélyben vannak.
Ez nagyon hagyományos, hamis megfélemlítő leveleket készíteni… hogy legitim útvonalat biztosítsanak az Egyesült Királyságba
– mondta. Egy másik, Afganisztánban maradt férfi arról beszélt, hogy „ez hatalmas üzlet volt, több ezer ilyen levél készült”, darabonként 1000–1500 dollárért. A program keretében eddig mintegy 35 ezer afgán és családtagjaik érkeztek Nagy-Britanniába, a költségek elérhetik az 5,5–6 milliárd fontot. A cél eredetileg az volt, hogy a tolmácsokat, katonai segítőket és családjaikat óvják meg a tálib megtorlástól.
Ehhez képest sokan közülük visszajárnak Afganisztánba – nyaralásra, családi eseményekre vagy más okból.
A beszámolók szerint az utazások nem is mindig titokban történnek: egy tolmács például közösségi oldalán tett közzé képeket a kabuli repülőtérnél, piknikről és medencés szórakozásról. Bár később azt állította, félelemmel tért vissza a hazájába, a nyilvánosan posztolt felvételek ennek ellentmondanak.
Százak jártak vissza, jöttek-mentek, miközben az emberek elhitték, hogy súlyos fenyegetés éri őket
– mondta a forrás. Ez szerinte aláássa a brit közvélemény bizalmát, hiszen az adófizetők úgy vélték, valódi életveszélytől kell megmenteni az érintetteket.
Az áttelepítési ügyeket 2021 nyarán kezelték, amikor több mint százezer dosszié várta az elbírálást.
Egy adatvédelmi incidens során közel 19 ezer jelentkező adata szivárgott ki, emiatt titkos útvonalat nyitottak újabb ezreknek – noha a későbbi vizsgálatok szerint a tényleges fenyegetettség mértéke messze elmaradt a hangoztatottól.
A forrás úgy vélte, a tálib rezsim brutalitása valós, de az áldozatok többsége nem a régi brit kapcsolataik miatt esik célponttá, hanem törzsi viták vagy személyes bosszúk miatt.
Az adatvédelmi incidens időpocsékolás, a megfélemlítés hamis, a fenyegető levelek hamisak, nincs biztonsági kockázat
– jelentette ki. A férfi szerint a program fenntartása értelmetlenül pazarolja a forrásokat: a milliárdokat inkább a brit fegyveres erők megerősítésére kellene fordítani.