Világszenzáció: mesterséges intelligenciát nevezett ki miniszternek egy európai ország

Kérdések és kételyek

A kormány egyelőre nem közölt részleteket arról, milyen mértékű emberi ellenőrzés mellett működik majd Diella, és hogyan zárják ki annak lehetőségét, hogy a mesterséges intelligenciát manipulálják.

Kritikusok szerint ugyanis a technológia önmagában nem oldja meg a korrupció problémáját.

Diella már korábban bemutatkozott az e-Albania digitális platformon, ahol virtuális asszisztensként segítette a lakosságot és a vállalkozásokat hivatalos ügyintézésben. Hagyományos albán viseletben jelenik meg a képernyőkön, hangutasításokat fogad, valamint elektronikus bélyegzővel hitelesített dokumentumokat ad ki.

Még Diella is korrupt lesz”

A közvélemény megosztott a döntéssel kapcsolatban. Egy Facebook-felhasználó például szkeptikusan így fogalmazott: „Még Diella is korrupt lesz Albániában.” Mások attól tartanak, hogy a lopások ugyanúgy folytatódnak majd, csak éppen a felelősséget a mesterséges intelligenciára hárítják.

A frissen megválasztott parlament pénteken tartja alakuló ülését, de egyelőre nem tudni, hogy a kormány megválasztására is sor kerül-e. Egy biztos: Albánia most az egész világ figyelmét magára vonta azzal, hogy elsőként próbálja bevetni a mesterséges intelligenciát a korrupció elleni harcban.