Világszenzáció: mesterséges intelligenciát nevezett ki miniszternek egy európai ország

A kormányfő elmondta, hogy Diella – amelynek neve albánul „napot” jelent – lesz felelős minden olyan tenderért, amelyben a kabinet magánvállalatokkal köt szerződést. Rama szerint az új kabinet tagja „fizikailag nem lesz jelen, hanem virtuálisan, mesterséges intelligencia által létrehozva”, és ezzel Albánia közelebb kerülhet ahhoz, hogy teljesen korrupciómentes közbeszerzési rendszert építsen ki.
Elemzők szerint a korrupció átszövi a politikai és gazdasági életet, miközben a szervezett bűnözés – főként a drog- és fegyverkereskedelem – jelentős befolyással bír. Ez a helyzet évek óta akadályozza az ország uniós csatlakozási törekvéseit is. Rama azonban kitartó: célja, hogy Albánia 2030-ig az EU tagja legyen – írja a Reuters.
A kormány egyelőre nem közölt részleteket arról, milyen mértékű emberi ellenőrzés mellett működik majd Diella, és hogyan zárják ki annak lehetőségét, hogy a mesterséges intelligenciát manipulálják.
Kritikusok szerint ugyanis a technológia önmagában nem oldja meg a korrupció problémáját.
Diella már korábban bemutatkozott az e-Albania digitális platformon, ahol virtuális asszisztensként segítette a lakosságot és a vállalkozásokat hivatalos ügyintézésben. Hagyományos albán viseletben jelenik meg a képernyőkön, hangutasításokat fogad, valamint elektronikus bélyegzővel hitelesített dokumentumokat ad ki.
Még Diella is korrupt lesz”
A közvélemény megosztott a döntéssel kapcsolatban. Egy Facebook-felhasználó például szkeptikusan így fogalmazott: „Még Diella is korrupt lesz Albániában.” Mások attól tartanak, hogy a lopások ugyanúgy folytatódnak majd, csak éppen a felelősséget a mesterséges intelligenciára hárítják.
A frissen megválasztott parlament pénteken tartja alakuló ülését, de egyelőre nem tudni, hogy a kormány megválasztására is sor kerül-e. Egy biztos: Albánia most az egész világ figyelmét magára vonta azzal, hogy elsőként próbálja bevetni a mesterséges intelligenciát a korrupció elleni harcban.