Alice Weidel: Ez volt a döntő pillanat, amikor politizálni kezdtem

Terjedelmes interjút adott az AfD vezetője a svájci Weltwoche című portálnak. Az interjúban Alice Weidel beszélt az Európai Unió helyzetéről, az AfD esetleges betiltásáról, a magánszférája elleni támadásokról és az orosz-ukrán háborúról is.

Alice Weidel szerint fordulóponthoz érkezett Németország

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Weidel szerint egyértelműen politikai öngyilkosság lenne a német politikai pártok részéről, ha az AfD betiltása mellett döntenének. A politikus szerint ugyanis ez jól érezhető népszerűség növekedést hozna az általuk radikálisnak titulált jobboldali párt életébe. Egyúttal Weidel szerint ez csak azt mutatja meg, hogy ellenfelei milyen elkeseredettek.

Az AfD veztője ennek kapcsán beszélt a magánszférája elleni támadásokról is, aminek egyik különösen fájdalmas része a gyermekeire gyakorolt hatás.

Weidel felidézte, hogy nemrég a gyermekszobába lépve azt látták, ahogy egy adag ember „nácik kifelé” táblákkal a kezében áll a gyermekszoba ablakában. Ez azonban Weidel szerint csak egy újabb példája annak, hogy mennyire kisiklott a német politikai vita.

A politikus szerint az ilyen és ehhez hasonló esetek is azt mutatják, hogy a régi politikai rend felbomlóban van, a hagyományos pártok pedig elveszítik hitelességüket. Weidel szerint az elkövetkezendő évek éppen ezért kulcsfontosságúak lesznek.

Most öt évünk van arra, hogy alapvetően megváltoztassuk a politikát.

– fogalmazott.

Az AfD vezetője azt is elárulta, hogy nem személyes indíttatás vezette a politika felé, hanem az euróválság. Angela Merkel híres „nincs alternatíva” mondata különösen mérgezően hatott véleménye szerint Németországra. A politikus szerint ez hívta végül életre azt az Európai Uniót amely mára már önálló entitássá vált és túlnyúlik keretein.

Az Európai Unió fenyegetést jelent a jogállamiságra

– fogalmazott Weidel, aki egyúttal hangsúlyozta: felelős politikával ezt az AfD vissza kívánja fordítani.

Wiedel szerint az EU-szerződések egyértelműen kimondják páldául, hogy egyetlen állam sem vállalhat felelősséget egy másik állam adósságaiért, és hogy az Európai Központi Bank nem vásárolhat államkötvényeket. Mégis mindkettő megtörtént. „Ha szankcionálás nélkül megszeged a törvényt, az állandósítja magát” – figyelmeztetett.

Weidel az orosz-ukrán háború kapcsán elmondta: Míg a nyugati kormányok még mindig Ukrajna katonai sikereiről beszélnek, ő már régen látja a katonai vereséget. A politikus számára egyértelmű, hogy a frontok patthelyzetben vannak, és a további fegyverszállítások csak meghosszabbítanák a szenvedést.

Különösen élesen támadta a német szövetségi kormányt, amely szerinte feláldozza saját nemzeti érdekeit. Miközben a német gyárak tétlenül álltak, és az energiaárak robbanásszerűen emelkedtek, a kormánynak sem bátorsága, sem akarata nem volt a pálya megváltoztatására – fogalmazott Weidel.