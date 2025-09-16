Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

Trump

Az amerikai hadsereg másodszor is csapást mért a venezuelai kartellekre

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai hadsereg másodszor is csapást mért a venezuelai kartellekre a nemzetközi vizeken, miközben kábítószert szállítottak Amerikába. Trump megerősítette, hogy a támadásban több terrorista is meghalt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trumpvenezuelai elnökkábítószer-kereskedelemkartellEgyesült Államok

Trump megosztott egy videót az amerikai hadsereg akciójáról – amit ő kinetikus csapásnak nevezett és három férfi terrorista halálát okozta.

Trump megosztott egy videót az amerikai hadsereg akciójáról
Trump megosztott egy videót az amerikai hadsereg akciójáról
Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Truth Socialon Trump a következőket írta:

Ma reggel, az én parancsomra, az amerikai hadsereg másodszor is kinetikus csapást mért egy egyértelműen azonosított, rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellre. A csapás akkor történt, amikor ezek a venezuelai terroristák nemzetközi vizeken illegális kábítószert szállítottak az Egyesült Államokba.

Trump, aki felvázolta, hogy a kartellek hogyan jelentenek fenyegetést az ország biztonságára, megerősítette, hogy a támadásban több terrorista is meghalt – számolt be róla a Fox News.

Ezek a rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és létfontosságú érdekeire. A támadásban 3 férfi terrorista halt meg. Az amerikai erők nem szenvedtek veszteséget. Ezeknek a kartelleknek az illegális tevékenységei évtizedek óta romboló hatással vannak az amerikai közösségekre, és több millió amerikai állampolgár halálát okozták. Ezt nem toleráljuk tovább!

Az amerikai hadsereg első csapása

Az első csapás a Tren de Aragua kábítószer-csempészhajó ellen szeptember 2-án történt, és 11 terrorista halt meg, miután a hajót a Karib-tenger déli részén eltalálták.

Marco Rubio külügyminiszter akkor Ecuadorba tett látogatása során jelezte, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei keményebb fellépésen dolgoznak a kartellek ellen.

Elmondta, hogy a „kooperatív kormányok” segítenek az Egyesült Államoknak a kábítószer-kereskedők azonosításában. Hétfőn az elnök egyértelműen kijelentette, hogy véget vet a kábítószer-kereskedelemnek. A második csapás után az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva az elnök olyan bizonyítékokat mutatott be, amelyek szerint a hajón az Egyesült Államokba tartó terroristák utaztak.

Csak meg kell nézni a rakományt. Az egész óceán tele volt vele. Hatalmas zsákok kokainnal és fentanillal mindenfelé

– tette hozzá.

„Tudjuk, mikor indultak, hova tartottak, mit szállítottak, és minden más információt, amit csak tudni lehet” – mondta Trump.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!