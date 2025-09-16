Az amerikai hadsereg másodszor is csapást mért a venezuelai kartellekre

Trump megosztott egy videót az amerikai hadsereg akciójáról – amit ő kinetikus csapásnak nevezett és három férfi terrorista halálát okozta.
A Truth Socialon Trump a következőket írta:
Ma reggel, az én parancsomra, az amerikai hadsereg másodszor is kinetikus csapást mért egy egyértelműen azonosított, rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellre. A csapás akkor történt, amikor ezek a venezuelai terroristák nemzetközi vizeken illegális kábítószert szállítottak az Egyesült Államokba.
Trump, aki felvázolta, hogy a kartellek hogyan jelentenek fenyegetést az ország biztonságára, megerősítette, hogy a támadásban több terrorista is meghalt – számolt be róla a Fox News.
Ezek a rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és létfontosságú érdekeire. A támadásban 3 férfi terrorista halt meg. Az amerikai erők nem szenvedtek veszteséget. Ezeknek a kartelleknek az illegális tevékenységei évtizedek óta romboló hatással vannak az amerikai közösségekre, és több millió amerikai állampolgár halálát okozták. Ezt nem toleráljuk tovább!
Az első csapás a Tren de Aragua kábítószer-csempészhajó ellen szeptember 2-án történt, és 11 terrorista halt meg, miután a hajót a Karib-tenger déli részén eltalálták.
Marco Rubio külügyminiszter akkor Ecuadorba tett látogatása során jelezte, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei keményebb fellépésen dolgoznak a kartellek ellen.
Elmondta, hogy a „kooperatív kormányok” segítenek az Egyesült Államoknak a kábítószer-kereskedők azonosításában. Hétfőn az elnök egyértelműen kijelentette, hogy véget vet a kábítószer-kereskedelemnek. A második csapás után az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva az elnök olyan bizonyítékokat mutatott be, amelyek szerint a hajón az Egyesült Államokba tartó terroristák utaztak.
Csak meg kell nézni a rakományt. Az egész óceán tele volt vele. Hatalmas zsákok kokainnal és fentanillal mindenfelé
– tette hozzá.
„Tudjuk, mikor indultak, hova tartottak, mit szállítottak, és minden más információt, amit csak tudni lehet” – mondta Trump.