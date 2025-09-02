A Trump-adminisztráció új szankciókat helyezett kilátásba Oroszország ellen Scott Bessent szerint. Az amerikai pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a Trump-adminisztráció a fokozódó orosz csapások okán már fontolgatja a lehetőségeket – írja a Fox News.

Az amerikai kormányzat szankciókat fontolgat

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az amerikai miniszter szerint szankciók jöhetnek

A pénzügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök épp az ellenkezőjét teszi annak, amit az amerikai kormányzat és Donald Trump várt volna az alaszkai csúcstalálkozó után. „Azt hiszem, minden az asztalon van” – mondta Bessent arra a kérdésre, hogy pontosan milyen szankciókkal kíván élni az Egyesült Államok ha a béketörekvés összeomlik.

Putyin elnök a történelmi jelentőségű anchorage-i találkozó óta, a telefonhívás óta, amikor az európai vezetők és Zelenszkij elnök a Fehér Házban tartózkodtak, az ellenkezőjét tette annak, amit jelzett, hogy tenni akar. Sőt, aljas módon fokozta a bombázási kampányt.

– nyilatkozta Bessent, aki szerint ezt Donald Trump amerikai elnök is látja.

A pénzügyminiszter szerint tehát nem kérdés, hogy minden lehetséges szankció az asztalon van, Donald Trump pedig mindet meg is fogja vizsgálni. A pénzügyminiszter ennek kapcsán hangsúlyozta: már ezen a héten egyeztetések kezdődhetnek.

Indiára kitérve a miniszter kiemelte: Ez a világ legnépesebb demokráciája, értékeik pedig közelebb állnak hozzánk mint Oroszországhoz. A politikus szerint azonban ez nem változtat a tényen, hogy az orosz olaj egyik legnagyobb felvásárlója továbbra is India.