Az amerikai miniszter szerint szankciók jöhetnek

A Trump-adminisztráció új szankciókat helyezett kilátásba Oroszország ellen Scott Bessent szerint. Az amerikai pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a Trump-adminisztráció a fokozódó orosz csapások okán már fontolgatja a lehetőségeket – írja a Fox News.
A pénzügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök épp az ellenkezőjét teszi annak, amit az amerikai kormányzat és Donald Trump várt volna az alaszkai csúcstalálkozó után. „Azt hiszem, minden az asztalon van” – mondta Bessent arra a kérdésre, hogy pontosan milyen szankciókkal kíván élni az Egyesült Államok ha a béketörekvés összeomlik.
Putyin elnök a történelmi jelentőségű anchorage-i találkozó óta, a telefonhívás óta, amikor az európai vezetők és Zelenszkij elnök a Fehér Házban tartózkodtak, az ellenkezőjét tette annak, amit jelzett, hogy tenni akar. Sőt, aljas módon fokozta a bombázási kampányt.
– nyilatkozta Bessent, aki szerint ezt Donald Trump amerikai elnök is látja.
A pénzügyminiszter szerint tehát nem kérdés, hogy minden lehetséges szankció az asztalon van, Donald Trump pedig mindet meg is fogja vizsgálni. A pénzügyminiszter ennek kapcsán hangsúlyozta: már ezen a héten egyeztetések kezdődhetnek.
Indiára kitérve a miniszter kiemelte: Ez a világ legnépesebb demokráciája, értékeik pedig közelebb állnak hozzánk mint Oroszországhoz. A politikus szerint azonban ez nem változtat a tényen, hogy az orosz olaj egyik legnagyobb felvásárlója továbbra is India.