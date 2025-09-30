Szélsőbaloldali ideológia és erőszak: mutatjuk, mi is az az Antifa

Az Antifa nem szervezet, csupán egy lazán szervezett szélsőbaloldali csoport, amely eredetileg a szélsőjobboldali, rasszista és fasiszta csoportok ellen jött létre. Nincs formális vezetése, szervezete, vagy akár tagsága, inkább tekinthető ideológiának, semmint szervezetnek.

Erőszak és baloldali ideológia – ez a két szó jellemzi leginkább az Antifa csoportosulást

Fotó: AFP

Az antifasiszta politikai megmozdulások történelmileg párosíthatóak az anarchizmussal és az anarchokommunizmussal. Tevékenységükben fontos szerepet játszanak az erőszakot alkalmazó tüntetések

– írja az Alaptörvény blogon ifj. Lomnici Zoltán.

Gyökerei a 20. század eleji Németországba nyúlnak vissza, maga az Antifa név is egy német szó, az „antifaschistisch” (antifasiszta) rövidítése. A második világháború után, bár a fasizmus megszűnt, a baloldalnak „sikerült elérnie, hogy az antifasiszta diskurzus a valódi fasizmus hiánya ellenére is fennmaradjon a közéletben” – idézi Pierre-André Taguieff francia filozófust Lomnici írása, hozzátéve, hogy „az antifasizmus félelmetes eszköznek bizonyult az eltérő vélemények illegitimizálásához”. A nyolcvanas években Nyugat-Németországban a házfoglalók és egyéb hasonló csoportok szerveztek saját védelmükre és a neonácik elleni védekezésre Antifa csoportokat.

Manapság az Antifa tagjai pártolják a migrációt, részt vesznek például az illegális migránsok elrejtésében a kitoloncolásuk megakadályozása érdekében. Emellett erőszakosan lépnek fel azok ellen, akiket szélsőjobboldalinak tartanak.

Az Antifa működésében egyértelműen felfedezhetők a terrorszervezetek ismérvei, jellegzetességei, hiszen személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményeket hajtanak végre, és mindezt a lakosság megfélemlítése, illetve az állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjének megváltoztatása vagy megzavarása érdekében teszik

– írja ifj. Lomnici Zoltán.

A mozgalom az Egyesült Államokban is jelen van, ott Donald Trump 2016-os elnökválasztási győzelme és a 2017-es charlottesville-i szélsőjobboldali felvonulás után erősödött meg igazán, de szerepet játszott többek között a 2020-as, erőszakba torkolló BLM-tüntetésekben is.

Az Antifa aktivistái gyakran sötét ruhában, arcukat eltakarva jelennek meg a tüntetéseken, és egyes videófelvételek szerint botokkal, pajzsokkal és paprikaspray-vel is felszerelkeznek. Ami megkülönbözteti őket más baloldali csoportoktól, az az erőszak alkalmazására való hajlandóság.

Az elmúlt években több erőszakos incidens is köthető volt Antifa-szimpatizánsokhoz. 2017-ben Berkeley-ben mintegy száz maszkos aktivista támadott meg jobboldali tüntetőket, 2020-ban pedig Portlandben egy magát Antifa-aktivistának valló férfi lelőtte egy szélsőjobboldali csoport támogatóját.