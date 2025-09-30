Szélsőbaloldali ideológia és erőszak: mutatjuk, mi is az az Antifa

Az Antifa nem szervezet, csupán egy lazán szervezett szélsőbaloldali csoport, amely eredetileg a szélsőjobboldali, rasszista és fasiszta csoportok ellen jött létre. Nincs formális vezetése, szervezete, vagy akár tagsága, inkább tekinthető ideológiának, semmint szervezetnek.
Az antifasiszta politikai megmozdulások történelmileg párosíthatóak az anarchizmussal és az anarchokommunizmussal. Tevékenységükben fontos szerepet játszanak az erőszakot alkalmazó tüntetések
– írja az Alaptörvény blogon ifj. Lomnici Zoltán.
Gyökerei a 20. század eleji Németországba nyúlnak vissza, maga az Antifa név is egy német szó, az „antifaschistisch” (antifasiszta) rövidítése. A második világháború után, bár a fasizmus megszűnt, a baloldalnak „sikerült elérnie, hogy az antifasiszta diskurzus a valódi fasizmus hiánya ellenére is fennmaradjon a közéletben” – idézi Pierre-André Taguieff francia filozófust Lomnici írása, hozzátéve, hogy „az antifasizmus félelmetes eszköznek bizonyult az eltérő vélemények illegitimizálásához”. A nyolcvanas években Nyugat-Németországban a házfoglalók és egyéb hasonló csoportok szerveztek saját védelmükre és a neonácik elleni védekezésre Antifa csoportokat.
Manapság az Antifa tagjai pártolják a migrációt, részt vesznek például az illegális migránsok elrejtésében a kitoloncolásuk megakadályozása érdekében. Emellett erőszakosan lépnek fel azok ellen, akiket szélsőjobboldalinak tartanak.
Az Antifa működésében egyértelműen felfedezhetők a terrorszervezetek ismérvei, jellegzetességei, hiszen személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményeket hajtanak végre, és mindezt a lakosság megfélemlítése, illetve az állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjének megváltoztatása vagy megzavarása érdekében teszik
– írja ifj. Lomnici Zoltán.
A mozgalom az Egyesült Államokban is jelen van, ott Donald Trump 2016-os elnökválasztási győzelme és a 2017-es charlottesville-i szélsőjobboldali felvonulás után erősödött meg igazán, de szerepet játszott többek között a 2020-as, erőszakba torkolló BLM-tüntetésekben is.
Az Antifa aktivistái gyakran sötét ruhában, arcukat eltakarva jelennek meg a tüntetéseken, és egyes videófelvételek szerint botokkal, pajzsokkal és paprikaspray-vel is felszerelkeznek. Ami megkülönbözteti őket más baloldali csoportoktól, az az erőszak alkalmazására való hajlandóság.
Az elmúlt években több erőszakos incidens is köthető volt Antifa-szimpatizánsokhoz. 2017-ben Berkeley-ben mintegy száz maszkos aktivista támadott meg jobboldali tüntetőket, 2020-ban pedig Portlandben egy magát Antifa-aktivistának valló férfi lelőtte egy szélsőjobboldali csoport támogatóját.
Németországban a német belbiztonsági szolgálat szerint a baloldali szélsőségesség növekszik.
Az erőszakos cselekményeket kis csoportok hajtják végre, amelyek feltűnően és professzionálisan, tervszerűen és célzottan járnak el
– idézi a német Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) 2022-es jelentését a Deutsche Welle.
A potenciális fenyegetés „továbbra is magas” – figyelmeztetnek a jelentés készítői.
A Német Alkotmányvédelmi Hivatal és a Szövetségi Rendőrség interneten megjelent kockázatelemző tanulmánya szerint a szélsőbaloldali Antifa nevű terrorszervezet erőszakos támadásokat készíthet elő jobboldali politikusok, konzervatív újságírók és a rendőrség ellen. A hivatal jelentése még a „célzott gyilkosságokat” sem tartja elképzelhetetlennek a szélsőbaloldali Antifa részéről
– hívja fel a figyelmet ifj. Lomnici Zoltán írása.
Mint arról beszámoltunk, 2023-ban Budapesten az Antifa aktivistái pusztán azért vertek össze járókelőket, mert számukra „jobboldali beállítottságúnak tűntek”. Áldozataik közül volt, aki súlyos sérüléseket szenvedett.