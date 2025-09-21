Antiszemita incidens zavarta meg a koncertet Bécsben

A bécsi Musikverein évadnyitó koncertjén váratlan és kellemetlen antiszemita incidens zavarta meg a zenei élményt szombat este – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

A Müncheni Filharmonikusok bécsi koncertjét antiszemita bekiabálás zavarta meg (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az izraeli karmester, Lahav Shani vezényletével fellépő Müncheni Filharmonikusok előadását Izrael-ellenes aktivisták szakították félbe.

A neves koncertteremben, amely a klasszikus zene egyik fellegvárának számít, alig negyedóra telt el a koncert kezdete után, amikor a gondosan ellenőrzött jegyekkel rendelkező közönség soraiban váratlanul „Szabadságot Gázának!” kiáltások hangzottak fel. Az aktivisták egy csoportja a állóhelyekről kezdte el skandálni jelszavait, és kibontottak egy palesztin zászlót is, ezzel teljesen megzavarva az előadást.

A biztonsági személyzet azonnal közbelépett, de nem volt könnyű dolguk a rendbontók eltávolításával. Amikor már úgy tűnt, sikerült helyreállítani a rendet, egy újabb aktivista tört előre a színpad felé, hangosan követelve Gáza szabadságát.

Lahav Shani figyelemre méltó nyugalommal kezelte a helyzetet. Megvárta, amíg a biztonsági szolgálat eltávolítja a rendbontókat, majd jelt adott a zenekarnak a koncert folytatására.

Az eset nem előzmény nélküli Shani karrierjében. Alig egy héttel korábban a genti Flandria Fesztivál lemondta a karmester fellépését, állítólag azért, mert nem határolódott el elég egyértelműen Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormányától és annak háborús cselekményeitől.

A döntés ellen maga Bart de Wever belga miniszterelnök is felemelte szavát a közösségi médiában.

Érthető módon számos kérdést kaptam külföldről a Flanders Festival Ghent legutóbbi döntésével kapcsolatban, amelyben a karmester nemzetisége alapján betiltották a Müncheni Filharmonikusok fellépését. Ez a döntés joggal váltott ki nagy felháborodást, és antiszemitának minősítették. Valakit kizárólag származása miatt szakmai tilalommal sújtani meggondolatlan és felelőtlen lépés. Ugyanilyen aggasztó az a példátlan követelmény, hogy a művészek írásban nyilatkozzanak politikai nézeteikről. Ez közvetlenül ellentétes a művészi szabadság lényegével. Mélyen sajnálom a fesztivál döntését, amely súlyosan károsította hazánk hírnevét

– írta a kormányfő az X-en.