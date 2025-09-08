Hírlevél

Rendkívüli

Kitálalt a volt ukrán külügyminiszter, brutális dolgokat állít

arab

Arab nyelvű felirat jelent meg egy amerikai rendőri szerv jelvényén

Új jelvényt tervezett az egyik michigani település rendőrségének tisztje. A dizájn azonban komoly felhördülést keltett, ugyanis az angol mellett arab felirat is szerepel rajta.
Az Egyesült Államok Michigan államában található Dearborn Heights rendőrsége országos szinten elsőként vezetett be olyan egyenruha-jelvényt, amelyen az angol mellett arab nyelvű felirat is szerepel – számol be róla a Modernity hírportál.

Dearborn Heights polgármestere, Bill Bazzi szerint az arab nyelvű felirattal ellátott jelvényterv egyelőre csak lehetőségként merült fel
Dearborn Heights polgármestere, Bill Bazzi szerint az arab nyelvű felirattal ellátott jelvényterv egyelőre csak lehetőségként merült fel (Fotó: AFP)

A jelvényt Ermily Murdoc rendőrtiszt tervezte, aki elmondása szerint a helyi közösség sokszínűségét kívánta tükrözni és tiszteletben tartani, különös tekintettel a városban élő nagyszámú arab származású lakosra. A jelvény közepén Michigan állam címere látható, körülötte pedig angol és arab nyelven is olvasható a „Dearborn Heights Police” felirat.

Az új jelvényt Ahmed Haidar nemrég kinevezett rendőrfőnök jóváhagyásával tervezték. A rendőrség Facebook-oldalán közzétett közlemény szerint a kétnyelvű felirat az egységet, a tiszteletet és a közösség szolgálata iránti elkötelezettséget szimbolizálja.

A bejelentés azonban nem aratott osztatlan sikert. A rendőrség kénytelen volt letiltani a bejegyzés alatti hozzászólásokat a negatív visszajelzések miatt. Többen a saría törvény bevezetésének előjeleként vagy kulturális térhódításként értelmezték az intézkedést.

A térség jelentős arab közösséggel rendelkezik

Dearborn Heights lakosságának mintegy 40 százaléka közel-keleti és észak-afrikai származású, míg a szomszédos Dearbornban ez az arány már 55 százalék. A térségben jelentős arab közösségek alakultak ki, főként Libanonból, Jemenből és más közel-keleti országokból érkező bevándorlók révén.

Bár Dearbornban élnek arabul beszélő ortodox keresztények is, akik a 19. század végén és a 20. század elején érkeztek, arányuk csökkent a későbbi, főként muszlim többségű bevándorlási hullámok következtében. Ez korábban is feszültségeket okozott, például az iszlám imára hívás nyilvános közvetítése kapcsán.

 

