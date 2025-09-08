Arab nyelvű felirat jelent meg egy amerikai rendőri szerv jelvényén

Az Egyesült Államok Michigan államában található Dearborn Heights rendőrsége országos szinten elsőként vezetett be olyan egyenruha-jelvényt, amelyen az angol mellett arab nyelvű felirat is szerepel – számol be róla a Modernity hírportál.
A jelvényt Ermily Murdoc rendőrtiszt tervezte, aki elmondása szerint a helyi közösség sokszínűségét kívánta tükrözni és tiszteletben tartani, különös tekintettel a városban élő nagyszámú arab származású lakosra. A jelvény közepén Michigan állam címere látható, körülötte pedig angol és arab nyelven is olvasható a „Dearborn Heights Police” felirat.
Az új jelvényt Ahmed Haidar nemrég kinevezett rendőrfőnök jóváhagyásával tervezték. A rendőrség Facebook-oldalán közzétett közlemény szerint a kétnyelvű felirat az egységet, a tiszteletet és a közösség szolgálata iránti elkötelezettséget szimbolizálja.
A bejelentés azonban nem aratott osztatlan sikert. A rendőrség kénytelen volt letiltani a bejegyzés alatti hozzászólásokat a negatív visszajelzések miatt. Többen a saría törvény bevezetésének előjeleként vagy kulturális térhódításként értelmezték az intézkedést.
Dearborn Heights lakosságának mintegy 40 százaléka közel-keleti és észak-afrikai származású, míg a szomszédos Dearbornban ez az arány már 55 százalék. A térségben jelentős arab közösségek alakultak ki, főként Libanonból, Jemenből és más közel-keleti országokból érkező bevándorlók révén.
Bár Dearbornban élnek arabul beszélő ortodox keresztények is, akik a 19. század végén és a 20. század elején érkeztek, arányuk csökkent a későbbi, főként muszlim többségű bevándorlási hullámok következtében. Ez korábban is feszültségeket okozott, például az iszlám imára hívás nyilvános közvetítése kapcsán.