Arab nyelvű felirat jelent meg egy amerikai rendőri szerv jelvényén

Az Egyesült Államok Michigan államában található Dearborn Heights rendőrsége országos szinten elsőként vezetett be olyan egyenruha-jelvényt, amelyen az angol mellett arab nyelvű felirat is szerepel – számol be róla a Modernity hírportál.

Dearborn Heights polgármestere, Bill Bazzi szerint az arab nyelvű felirattal ellátott jelvényterv egyelőre csak lehetőségként merült fel (Fotó: AFP)

A jelvényt Ermily Murdoc rendőrtiszt tervezte, aki elmondása szerint a helyi közösség sokszínűségét kívánta tükrözni és tiszteletben tartani, különös tekintettel a városban élő nagyszámú arab származású lakosra. A jelvény közepén Michigan állam címere látható, körülötte pedig angol és arab nyelven is olvasható a „Dearborn Heights Police” felirat.

NEW: Dearborn Heights Police Department in Michigan becomes the first in the country to offer a police patch in Arabic.



The patch was designed by Officer Ermily Murdoc, who created it to "reflect and honor the diversity of our community."



"The Dearborn Heights Police Department… pic.twitter.com/YmDAEGyroR — Collin Rugg (@CollinRugg) September 4, 2025

Az új jelvényt Ahmed Haidar nemrég kinevezett rendőrfőnök jóváhagyásával tervezték. A rendőrség Facebook-oldalán közzétett közlemény szerint a kétnyelvű felirat az egységet, a tiszteletet és a közösség szolgálata iránti elkötelezettséget szimbolizálja.

The Dearborn Heights Police Department in Michigan, under the authority of Police Chief Ahmed Haidar, created an official police department patch for officers to wear with Arabic writing on it.



Ahmed Haidar took over the police department a few months in replacement of Chief… pic.twitter.com/3rxQhzqzz8 — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) September 4, 2025

A bejelentés azonban nem aratott osztatlan sikert. A rendőrség kénytelen volt letiltani a bejegyzés alatti hozzászólásokat a negatív visszajelzések miatt. Többen a saría törvény bevezetésének előjeleként vagy kulturális térhódításként értelmezték az intézkedést.

A térség jelentős arab közösséggel rendelkezik

Dearborn Heights lakosságának mintegy 40 százaléka közel-keleti és észak-afrikai származású, míg a szomszédos Dearbornban ez az arány már 55 százalék. A térségben jelentős arab közösségek alakultak ki, főként Libanonból, Jemenből és más közel-keleti országokból érkező bevándorlók révén.

Islamization of Michigan!



Just days ago, thousands of Shia Muslims marched down the streets of Dearborn, Michigan, in the Tenth Annual Ashura Procession.



This controversial event took place in Muslim Congresswoman Rashida Tlaib's district, and as you will notice, there… pic.twitter.com/Gwxj9zUUfR — Amy Mek (@AmyMek) July 17, 2024

Bár Dearbornban élnek arabul beszélő ortodox keresztények is, akik a 19. század végén és a 20. század elején érkeztek, arányuk csökkent a későbbi, főként muszlim többségű bevándorlási hullámok következtében. Ez korábban is feszültségeket okozott, például az iszlám imára hívás nyilvános közvetítése kapcsán.