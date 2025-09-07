Hírlevél

atomfegyver

Atomfegyverek özöne fenyeget – világméretű katasztrófa jöhet

42 perce
Olvasási idő: 5 perc
A nemzetközi közösségnek komoly figyelmeztetést fogalmazott meg az ENSZ szakosított szervezetének vezetője. Rafael Grossi szerint a világban egyre nagyobb a veszélye annak, hogy az atomfegyver további országok kezébe kerül, és ezzel drámaian nő a nukleáris konfliktus kockázata.
atomfegyverNemzetközi Atomenegia-ügynökségfegyverkezés

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) vezetője aggasztónak nevezte a jelenlegi helyzetet, és arra figyelmeztetett, hogy a jövőben akár 20–25 ország is atomfegyver birtokába juthat. 

Az atomfegyver birtoklására törekvő országok száma nőhet, figyelmeztetett az IAEA vezetője, aki szerint a leszerelés folyamata teljesen megállt.
Fotó: AFP

 

Anélkül, hogy pánikot akarnék kelteni, a nukleáris konfliktus kockázatát ma magasabbnak látom, mint a múltban

– mondta az olasz La Repubblica című lapnak adott interjúban.

Az atomfegyver-leszerelés folyamata megállt

Grossi rámutatott, hogy a fegyverzetkorlátozás és a meglévő készletek ellenőrzött csökkentésének folyamata gyakorlatilag leállt. 

Azok, akik atomfegyverrel rendelkeznek, többet is gyártanak belőle, köztük Kína is

– tette hozzá. A főigazgató szerint az is rossz jel, hogy egyre gyakrabban hangzanak el félvállról ejtett kijelentések taktikai nukleáris csapásokról. A szakember aggodalmát növeli, hogy több ország vezetője nyíltan hangoztatja: atomfegyverrel akarják felszerelni magukat. Arra a kérdésre, hogy pontosan mely országokra gondol, Grossi így válaszolt: 

Az IAEA főigazgatójaként ezt nem mondhatom meg. Fontos országokról van szó Ázsiában, Kis-Ázsiában és a Perzsa-öböl térségében.

Szerinte egy világ, ahol 20–25 állam is rendelkezik atombombával, kiszámíthatatlan és rendkívül veszélyes lenne.

Jelenleg kilenc nukleáris hatalom létezik

A stockholmi békekutató intézet, a SIPRI jelentése szerint jelenleg kilenc ország rendelkezik nukleáris arzenállal: 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja, vagyis az Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és Kína, továbbá India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael. 

A becslések alapján a világban összesen mintegy 12 ezer atomfegyver található. Ahogy korábban beszámoltunk róla, a XX. Század Intézet elemzése részletesen bemutatta, hogy az atomfegyverek története Hirosimától napjainkig alapjaiban formálta át a nemzetközi politikát. Az intézet rámutatott, hogy bár a nukleáris fegyverek elrettentő erőt képviselnek, egyúttal dominóhatást is kiválthatnak: egy új atomhatalom megjelenése további országokat ösztönözhet a fegyverkezésre. 

A tanulmány szerint ez a folyamat kiszámíthatatlanná és veszélyessé teheti a világot, különösen akkor, ha új szereplők kezdetleges parancsnoki és irányítási rendszerekkel kísérleteznek. 

Az elemzés összegzése szerint a nukleáris világrend egyszerre jelent békét és fenyegetést, és a 21. században a kockázatok tovább nőhetnek.

 

