Újabb bűnöző migránst toloncolt haza Ausztria

Hazatoloncolt egy szír férfit Ausztria – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Sebastian Kurz volt osztrák kancellár szerint a 2015-ös döntések máig ható következményekkel járnak Ausztria számára (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

Gerhard Karner belügyminiszter megerősítette, hogy pénteken egy 39 éves szíriai férfit küldtek vissza hazájába. A férfit korábban szexuális bűncselekmény miatt több mint két év börtönbüntetésre ítélték. Büntetése letöltése után, osztrák hatósági felügyelet mellett, Isztambulon keresztül Damaszkuszba repült.

Súlyos szexuális bűncselekményt követett el

– hangsúlyozta Karner a szír férfivel kapcsolatban.

A férfi menekültstátuszát már az ítélet után megvonták. A belügyminiszter kiemelte, hogy Ausztria következetesen folytatja a bűnöző migránsoknak az országból való eltávolítását célzó politikáját.

Ez már a második szíriai kitoloncolás az elmúlt időszakban. Júliusban tizenöt év után először deportáltak szíriai állampolgárt az országból. Egy harmadik tervezett kitoloncolást augusztusban az Emberi Jogok Európai Bírósága ideiglenesen felfüggesztett, erről szeptember 25-ig kell végleges döntést hozni.

A belügyminisztérium további szíriai kitoloncolásokat készít elő, sőt, afganisztáni kitoloncolásokat is terveznek. Az intézkedés körülbelül harminc személyt érinthet.

Bár úgy tűnik, Ausztria végre a helyes irányba tesz lépéseket, az elmúlt évek politikájának következményeit nehéz lesz helyrehozni.

A kontroll elvesztésének következményei még évtizedekig velünk maradnak

– jelentette ki nemrég egy interjúban Sebastian Kurz volt osztrák kancellár.

Kurz szerint a 2015-ös döntések máig ható következményekkel jártak, amelyek Európát politikailag, társadalmilag és biztonságilag is megterhelték.

Az empátiát meg kell őrizni, de közben nem szabad olyasmit tenni, ami a saját hazánknak árt

– hívta fel a figyelmet a volt kancellár.