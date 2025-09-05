Októberben léphetnek életbe az első szigorítások Ausztriában

Ausztria jelentős lépéseket tesz a fegyvertartás szabályozásának szigorítása érdekében. Gerhard Karner belügyminiszter csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a módosított fegyvertörvény egyes részei már októberben életbe léphetnek – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál. A törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtottak be a belügyi bizottságnak, várhatóan még szeptemberben a parlament elé kerül szavazásra.

Ausztria szigorítja a fegyvertörvényt (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A szigorítás főbb pontjai között szerepel a hatóságok közötti információcsere javítása és a fegyvervásárlás utáni „lehűlési időszak” meghosszabbítása. Ez utóbbi értelmében a jelenlegi három napos várakozási idő négy hétre növekszik a fegyver megvásárlása és annak kézhezvétele között.

A törvény többi része 2026 első negyedévében lép hatályba, részben visszamenőleges hatállyal. Karner hangsúlyozta, hogy a változások nem érintik a vadászokat, megnyugtatva ezzel az érintett csoportot.

A javaslat szerint a jövőben fegyvert kizárólag regisztrált kereskedőktől lehet majd vásárolni, megszüntetve a magánszemélyek közötti adásvétel lehetőségét. Emellett szigorodnak a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok is, amelyek visszamenőleges hatállyal érvényesek lesznek bizonyos fegyverkategóriákra.

A törvénymódosítás hátterében a nyár eleji grazi iskolai ámokfutás áll, amelyet Karner „tragikus mérföldkőnek” nevezett Ausztria történelmében. Jörg Leichtfried államtitkár kiemelte, hogy a változtatások a társadalom, különösen az érintett iskola diákjainak kérésére történnek.

A Szabadságpárt (FPÖ) ellenzi a szigorítást, aránytalannak és a polgári szabadságjogokba való beavatkozásnak tekinti azt. Ezzel szemben a baloldali NEOS támogatja a javaslatot, hangsúlyozva, hogy az egyensúlyt teremt a biztonság növelése és a felelősségteljes fegyverhasználók jogainak tiszteletben tartása között.

A törvénymódosítás további fontos elemei közé tartozik (a vadászok és a sportlövészek kivételével) a fegyverbirtoklás alsó korhatárának emelése és a fegyverek könnyebb elkobzásának lehetősége például családon belüli erőszak esetén.