Ausztria szabályozná a késviselést

Gerhard Karner szigorú késviselési tilalmat akar. Ausztria belügyminisztere azonban nem gondolt a kivitelezésre. A rendőrök már így is vészharangot kongatnak, hiszen már a képességeik határán vannak. A további ellenőrzések pedig végső soron túlterhelhetik a rendszert – írja az Exxpress.

Ausztria szigorítana, a rendőrök szkeptikusak

Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

„És kinek kellene mindezt ellenőriznie?” – teszik fel a kérdést a rendőrségi források. Csak 2025 első felében 1518 rendőr sérült meg – most azonban a kések ellenőrzését is át kellene venniük.

Az átfogó késtilalom tervei heves vitákat váltanak ki. Míg Jörg Leichtfried, az SPÖ államtitkára a javaslatot „fontos lépésként” dicsérte a nyilvános helyeken elkövetett erőszak megfékezése érdekében, sok rendőr megdöbbent.

A puszta számok magukért beszélnek: Több mint 1500 rendőr sérült meg mindössze hat hónap alatt. A bűnüldöző szervek tehát jól láthatóan már most is teljesen túlterheltek.

Martin Noschiel, a rendőrszakszervezet tagja a tervezet kapcsán figyelmeztetett: „Nem lesz elég egyszerűen kijelenteni, hogy mostantól nem engedélyezett a kések használata ezen vagy azon a területen. Világos szabályokra és bizonyos fokú arányosságra van szükségünk, hogy a munkánk ne legyen nehezebb.” A rendőrség tehát nem akarja, hogy valakit csak azért jelentsenek fel, mert egy uzsonnakéstőrt hord a hátizsákjában. De pontosan ezek a szürke zónák bonyolíthatják jelentősen a munkájukat.

Míg a szövetségi kormány politikai jelzésként akarja eladni a késtilalmat, a rendőrök továbbra is szkeptikusak.

További erők és egyértelműen meghatározott ellenőrzések nélkül a tilalom végül fogatlan eszközzé válhat. A rendőrség ezért nemcsak törvényeket, hanem valódi támogatást követel az utcákon.