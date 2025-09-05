Az autóipar jövője a verseny és az innováció kezében van

A Volkswagen vezetői az idei müncheni autószalonon igyekeznek bizonyítani, hogy az autóipar nehézségei ellenére is van jövője a német gyártóknak. Oliver Blume, a Volkswagen-csoport vezérigazgatója a Frankfurter Allgemeinenek adott interjújában elmondta, hogy szerinte a vállalat célja, hogy világosan jelezze: „Egyértelmű jelet adunk az erőről és az újrakezdésről. Megmutatjuk, mire vagyunk képesek technológiailag Németországban és Európában.” Blume úgy véli, a kiállítás nap mint nap lehetőséget ad arra, hogy a cég bemutassa az akkumulátortechnológia, a szoftver, az önvezető autózás és az intelligens töltési megoldások terén elért eredményeit.

Fotó: AFP

Autóipar és az elektromos jövő

Sokan kétségbe vonták, hogy a német gyártók képesek lesznek lépést tartani a globális versenytársakkal. Blume szerint azonban a helyzet mára megváltozott:

Ma már Európában az élvonalban járunk az elektromobilitásban, különösen, ha a teljesítmény optimalizálásáról, a töltési idők csökkentéséről és a vezetési élményről van szó.

Hangsúlyozta, hogy a Porsche révén a világon az elsők között vezették be a 800 voltos technológiát, és mostanra a szoftver és az akkumulátortechnológia terén is jelentős előrelépéseket értek el. Blume szerint a kínai gyártók térnyerése nem csupán fenyegetést, hanem ösztönző erőt is jelent:

Új versenytársak jelentek meg, és ezt én kifejezetten pozitívnak tartom. Ha erős a konkurencia, még inkább törekednünk kell a fejlődésre, amiből végső soron a vevőink profitálnak.

A töltés forradalma

A vásárlók számára az elektromos autók egyik legfontosabb kérdése továbbra is a töltési idő. Thomas Schäfer, a Volkswagen márkaigazgatóságának vezetője úgy látja, ezen a területen is áttörést értek el.

A legújabb rendszereink már 15–16 perc alatt képesek a töltést 10-ről 80 százalékra emelni. Az új, lítium-vasfoszfát alapú akkumulátorokkal pedig a tízperces töltési idő sincs messze. Ez lesz az a híres kávészünetnyi idő, amely alatt az akkumulátor szinte teljesen feltölthető

– mondta Schäfer. A Volkswagen számára a prémiumkategória mellett egyre fontosabb a kisebb és megfizethetőbb autók szegmense. Schäfer kiemelte, hogy a Brand Group Core csoport keretében négy új modellt mutatnak be, köztük a 25 ezer eurós ID. Polo-t.

A valódi Bajnokok Ligája számunkra a kis- és kompakt autók piaca. Megígértük, hogy igazi Volkswageneket gyártunk, jó és megfizethető autókat mindenki számára, és most beváltjuk ezt az ígéretet

– fogalmazott. A stratégia része, hogy a legendás modellek neveit az elektromos korszakban is megőrizzék. Schäfer szerint:

Olyan nevekről van szó, amelyek generációkat határoztak meg, például a Golf. Hibás lenne ezeket az ikonikus neveket nem bevinni az elektromos jövőbe.

Az elektromos kisautók fejlesztését sokáig gazdaságtalannak tartották Európában. A Volkswagen azonban most arra számít, hogy az új modellek ugyanannyi nyereséget hoznak majd, mint a belső égésű motorral szerelt társaik. Schäfer elmondása szerint mindezt a spanyol üzemekben megvalósuló gyártás teszi lehetővé, ahol a közös platformra épített modellek révén legalább 600 millió eurót takarítanak meg.

Az elektromos kisautók jó példái annak, hogyan tudjuk a méretgazdaságosságot kihasználni

– tette hozzá.