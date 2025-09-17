Hírlevél

Balkán

Egyre gyengül a tagságba vetett hit a Balkánon, miközben Albánia újabb lépést tett az Európai Unió felé

Az Európai Unió és Albánia újabb tárgyalási fordulót nyitottak meg Tiranában az ország csatlakozási folyamatáról. Brüsszel szerint ez fontos előrelépés, ám a Nyugat-Balkánon egyre erősebb a csalódottság és szkepticizmus az uniós bővítést illetően.
Az albán csatlakozási folyamatról szóló konferencián felszólalva Marta Kos uniós bővítési biztos megköszönte Albánia „gyors tempóját” a csatlakozási folyamatban, míg a Tanács soros elnöksége nevében Marie Bjerre dán Európa-ügyi miniszter elnökölt, írja a Brussels Signal.

Balkán
Marta Kos, az EU bővítési biztosa a hatodik csatlakozási konferenciát követő közös sajtótájékoztatón Brüsszelben (Fotó: AFP/Anadolu)

Edi Rama albán kormányfő kijelentette: céljuk, hogy 2027-ig befejezzék a technikai előkészítést, bár hozzátette, hogy az uniós tagsághoz még hosszú út vezet.

Csökken a hit az uniós csatlakozásban

A térségben végzett friss felmérések szerint a legmagasabb támogatottsága Koszovóban van az uniós tagságnak, míg a legalacsonyabb Szerbiában. Az Európai Nyugat-Balkán Intézet jelentése szerint már a szerbek kevesebb mint fele hiszi el, hogy országuk valaha is csatlakozni fog az EU-hoz.

Szakértők arra figyelmeztetnek: ez a hitelességi válság alááshatja az unió stratégiáját a térségben. Jana Mjacsenkova balkáni politikai elemző szerint a 2004-es bővítés rendkívül gyors volt a mostani folyamathoz képest, ma viszont a folyamat túlságosan „technokratikus és bürokratikus”. 

Úgy véli, még azok az NGO-k és diákok is elveszítették lelkesedésüket, akik korábban a reformokért küzdöttek.

Magyar példa a régió előtt

A konferencián bemutatták a magyar Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányát is, amely Magyarország 20 éves uniós tagságának gazdasági hatásait vizsgálta. A jelentés szerint 2004 és 2023 között a reálbérek megduplázódtak, a szegénység megfeleződött, és a magyar GDP egy főre jutó értéke az uniós átlag 59 százalékáról 81 százalékra emelkedett.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztettek: a globális válságok és az ukrajnai háború lassíthatják a felzárkózást.

BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 16: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'EUROPEAN UNION COUNCIL / POOL' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Albanian Prime Minister Edi Rama (L), EU Commissioner for Enlargement Marta Kos (2nd R) and Denmark's Minister for European Affairs Marie Bjerre (2nd L), representing the EU Presidency, hold a joint press conference following the sixth Accession Conference in Brussels, Belgium, held as part of Albania's EU membership negotiations, on September 16, 2025. EU Council / Pool / Anadolu (Photo by EU Council / Pool / Anadolu via AFP)
Edi Rama albán miniszterelnök (balra), Marta Kos, az EU bővítési biztosa (2. jobbra) és Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere (2. balra), az EU elnökségét képviselve, közös sajtótájékoztatót tartanak a hatodik csatlakozási konferenciát követően Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/EU Tanács)

A Balkán az EU előszobájában toporog

Gruber Károly, Magyarország EU-képviseletének bővítési felelőse emlékeztetett: Szerbia, Észak-Macedónia és Bosznia-Hercegovina már egy évtizeddel ezelőtt ígéretet kaptak a tagságra, de a tárgyalások ma is akadoznak. 

Az Európai Bizottság októberben teszi közzé éves bővítési csomagját, amely részletes ütemtervet és mérföldköveket szabhat meg a tagjelölt országok számára.


 

 

