Egyre gyengül a tagságba vetett hit a Balkánon, miközben Albánia újabb lépést tett az Európai Unió felé

Az albán csatlakozási folyamatról szóló konferencián felszólalva Marta Kos uniós bővítési biztos megköszönte Albánia „gyors tempóját” a csatlakozási folyamatban, míg a Tanács soros elnöksége nevében Marie Bjerre dán Európa-ügyi miniszter elnökölt, írja a Brussels Signal.

Marta Kos, az EU bővítési biztosa a hatodik csatlakozási konferenciát követő közös sajtótájékoztatón Brüsszelben (Fotó: AFP/Anadolu)

Edi Rama albán kormányfő kijelentette: céljuk, hogy 2027-ig befejezzék a technikai előkészítést, bár hozzátette, hogy az uniós tagsághoz még hosszú út vezet.

Csökken a hit az uniós csatlakozásban

A térségben végzett friss felmérések szerint a legmagasabb támogatottsága Koszovóban van az uniós tagságnak, míg a legalacsonyabb Szerbiában. Az Európai Nyugat-Balkán Intézet jelentése szerint már a szerbek kevesebb mint fele hiszi el, hogy országuk valaha is csatlakozni fog az EU-hoz.

Szakértők arra figyelmeztetnek: ez a hitelességi válság alááshatja az unió stratégiáját a térségben. Jana Mjacsenkova balkáni politikai elemző szerint a 2004-es bővítés rendkívül gyors volt a mostani folyamathoz képest, ma viszont a folyamat túlságosan „technokratikus és bürokratikus”.

Úgy véli, még azok az NGO-k és diákok is elveszítették lelkesedésüket, akik korábban a reformokért küzdöttek.

Magyar példa a régió előtt

A konferencián bemutatták a magyar Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányát is, amely Magyarország 20 éves uniós tagságának gazdasági hatásait vizsgálta. A jelentés szerint 2004 és 2023 között a reálbérek megduplázódtak, a szegénység megfeleződött, és a magyar GDP egy főre jutó értéke az uniós átlag 59 százalékáról 81 százalékra emelkedett.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztettek: a globális válságok és az ukrajnai háború lassíthatják a felzárkózást.

Edi Rama albán miniszterelnök (balra), Marta Kos, az EU bővítési biztosa (2. jobbra) és Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere (2. balra), az EU elnökségét képviselve, közös sajtótájékoztatót tartanak a hatodik csatlakozási konferenciát követően Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/EU Tanács)

A Balkán az EU előszobájában toporog

Gruber Károly, Magyarország EU-képviseletének bővítési felelőse emlékeztetett: Szerbia, Észak-Macedónia és Bosznia-Hercegovina már egy évtizeddel ezelőtt ígéretet kaptak a tagságra, de a tárgyalások ma is akadoznak.

Az Európai Bizottság októberben teszi közzé éves bővítési csomagját, amely részletes ütemtervet és mérföldköveket szabhat meg a tagjelölt országok számára.



