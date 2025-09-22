Barátság kőolajvezeték: Magyarország és Szlovákia sarokba lett szorítva

Az Európai Unió azon dolgozik, hogy olyan lépéseket vezessen be, amelyek megakadályozhatják az orosz kőolaj behozatalát a Barátság vezetéken keresztül. Ez a csővezeték biztosítja Magyarország és Szlovákia legfontosabb olajellátását. Az ügyben jártas források úgy látják, hogy ez a döntés nagymértékben visszafoghatja, sőt akár teljesen leállíthatja a szállítást – írja a United24. A jelek szerint a Barátság kőolajvezeték jövője megpecsételődött.

Az EU blokkolni akarja az orosz olaj importját a Barátság kőolajvezetéken keresztül

Korábban arról is írtunk, hogy a Barátság kőolajvezetéket folyamatosan támadták az ukránok, ami Robert C. Castel szerint olyan lépés, ami gyökeresen megváltoztathatja Európa jövőjét.

Az Európai Unió több mint száz orosz olajszállító hajó ellen szankciókat tervez, amelyek Moszkva árnyékflottájához tartoznak, és további lépéseket készül hozni azokkal a szervezetekkel szemben, amelyek elősegítik az energiahordozók kereskedelmét. Emellett az EU olyan kereskedelmi korlátozásokat is mérlegel, amelyek a még mindig fennálló orosz olajimportot érintenék – közölték az ügyet jól ismerő források.

Barátság kőolajvezeték – Budapest, Pozsony nem vétózhat

A Bloomberg kiemelte, hogy Budapest és Pozsony – amelyek korábban rendszeresen akadályozták az uniós törekvéseket az orosz energiaimport csökkentésére – most valószínűleg nem lesznek képesek feltartóztatni a tervet. Míg a szankciócsomagokhoz minden tagállam jóváhagyása szükséges, a kereskedelmi lépéseket nemzeti szinten fogadják el, ezért Magyarország és Szlovákia nem élhet vétójoggal.

Az orosz olajra vonatkozó korlátozások szankción kívüli bevezetése lehetőséget ad az uniós intézményeknek arra, hogy kikerüljék a tagországok blokkolását.

A Barátság kőolajvezeték leállítása hozzájárulna ahhoz, hogy az EU teljesítse Donald Trump amerikai elnök egyik fő elvárását: Európa teljesen mondjon le az orosz energiáról. Korábban Csehország bejelentette, hogy hatvan év után először teljesen megszüntette az orosz olaj importját, annak köszönhető, hogy bővítették a Transalpin vezeték kapacitását, így most már elegendő nyersolajat tudnak importálni, – máshonnan – hogy kielégítsék az ország igényeit. Magyarország és Szlovákia az utolsó két olyan EU-s ország, amelyek még mindig orosz olajat importálnak, de az EU vezetése ezzel a megkérdőjelezhető új lépéssel megkerüli a magyar és szlovák vétót.