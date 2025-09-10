Jordan Bardella élesen kritizálta Ursula von der Leyent

„Az Európa, amiért küzdünk, egyértelmű. Igazság a népirtás ellen, demokrácia az autokráciával szemben, és egyenlőség a diszkrimináció helyett. Ez az az Európa, amelyet az állampolgáraink akarnak és megérdemelnek, és ezt az Európát sohasem fogjuk feladni” – kezdte felszólalását Jordan Bardella.

Jordan Bardella (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

A képviselő élesen kritizálta a bizottság elnökét a Mercosur-megállapodás kapcsán:

Milyen érdekeket véd ön, amikor Franciaország a második legnagyobb európai gazdaság ellenére aláírja a Mercosur-megállapodást, amely tönkreteszi a gazdáinkat, és importtal tölti fel a tányérjainkat?

Bardella szerint az Európai Bizottság döntései ellentétesek a nemzeti érdekekkel: „Ön az amerikai preferenciát választotta a gazdasági szuverenitás és a patriotizmus helyett. A luxustermékek, a kozmetikai termékek, a gyógyszertermékek és más iparágak is feláldozásra kerültek.”

A politikus rámutatott az uniós kereskedelmi és energiaügyi szabályozások problémáira: „Milyen érdekeket véd ön, amikor Európának azt javasolja, hogy a kínai autókra kivetett vámokat csökkentsék, és ugyanakkor megtiltja a mi autógyárainknak, hogy termikus és hibrid autókat árusítsanak 2050-ig, pénzügyi bírságokkal fenyegetve?”

A politikus hangsúlyozta az európai szuverenitás és az állampolgárok védelmének fontosságát:

Mi vagyunk az első számú gazdasági területe a világnak, több mint 500 millió fogyasztóval, és ön mégis mindenhol enged. Csak a német érdekeket védi.

Végezetül Bardella figyelmeztetett a döntések hosszú távú következményeire: „A növekedés helyett a hanyatlás útjára vezette Európát. Egyetlen dolgot mondhatok: a történelem és a népeink is meg fogják ítélni az ön cselekedeteit.”