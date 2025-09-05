Kiszúr a többgyermekes családokkal Ausztria, a migránsok viszont jól járnak

Michael Ludwig szociáldemokrata (SPÖ) polgármester szerint az intézkedések célja a rendszer hosszú távú biztosítása és „célzottabb” működtetése – írta az Exxpress.
A fontosabb változásokat összegezve a lap azt írta:
Összességében az intézkedéscsomag éves szinten körülbelül 115 millió euró megtakarítást céloz.
Az ellenzék azonban élesen bírálja a tervet. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bécsi vezetője, Dominik Nepp „színjátéknak” nevezte a reformot, és hangsúlyozta: a minimálellátás költségeinek nagy részét továbbra is nem osztrák állampolgárok viszik el.
Nepp szerint a rendszer igazságtalan, hiszen „miközben szír és afganisztáni nagycsaládok több ezer eurót kapnak havonta, osztrák családok, egyedülálló szülők és alacsony nyugdíjból élők a mindennapi megélhetésért küzdenek”.
A Szabadságpárt ezért azt követeli, hogy a szociális juttatásokat kössék állampolgársághoz.
Az Osztrák Néppárt (ÖVP) is bírálta a városvezetést, amiért a támogatás továbbra sem igazodik a családok méretéhez, így Bécs a kritikusok szerint továbbra is „szociális mágnes” marad.
Az osztrák főváros vezetése szerint a tervezett átalakítások nem megszorítások, hanem a szociális rendszer igazságosabbá tételét szolgálják. Ludwig polgármester úgy fogalmazott:
A rendelkezésre álló forrásokat igazságosabban és célzottabban kell felhasználni, anélkül, hogy bárkit is nyomorba taszítanánk.
Az azonban tény, hogy a legnagyobb összegeket kapó harmadik országbeli nagycsaládokat a változtatások alig érintik, miközben a terhet főként többgyermekes osztrák háztartások, lakóközösségek, illetve a város adófizetői viselik majd.