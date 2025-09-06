Belgium kemény döntést hozott: nem utalja át a befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának – videó

Prévot elmondta, hogy kormánya továbbra is határozottan ellenzi az ötletet – annak ellenére, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke néhány nappal ezelőtt kijelentette, hogy újra megnyitja az ügyet, számol be róla a sajtó.

Belgium, Brüsszel – Maxime Prevot belga miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Őszintén szólva... az orosz szuverén vagyon elkobzása Belgium számára nem járható út

– mondta Maxime Prévot. Az Euronews azt írja, hogy nagyjából 200 milliárd euró értékű orosz pénzeszközt foglaltak le a nyugati szankciók részeként, válaszul Ukrajna 2022-es teljes körű inváziójára. Az összeg nagy részét az Euroclear értéktárában tartják, amelyre az EU pénzügyi piaci jogszabályai vonatkoznak. Prévot szerint a szabályok megsértése még egy egzisztenciális háború esetén is kiszolgáltatottá tenné Belgiumot és az EU-t, mivel a finanszírozók a későbbiekben megfontolhatják a befektetést.

Ez nagyon rossz üzenet lenne a világ más országai számára. Közülük többnek vannak vagyonai, szuverén állami eszközei Brüsszelben vagy Európa más részein

– mondta. Hozzátette, a kormány „megfontolta” a lefoglalt vagyon elkobzását, és arra a következtetésre jutott, hogy ez „aláásná” az euróba vetett bizalmat, és rendszerszintű következményeket okozhatna az európai pénzügyi szolgáltatások hitelességére nézve.

Az EU és Ukrajna szövetségesei, mint például az Egyesült Királyság, azonban továbbra is kitartanak az elképzelés mellett, mivel ez azt jelentené, hogy Oroszországnak kellene megfizetnie a háború árát – tette hozzá a lap.

Folytatjuk az orosz befagyasztott vagyon felhasználásával kapcsolatos munkát, mert egyértelmű, hogy a ragadozónak meg kell fizetnie tetteiért

– mondta Ursula von der Leyen, bizottsági elnök.